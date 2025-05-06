Google тонко потролив Apple — як iPhone переймає "фішки" Pixel

Смартфони Apple iPhone та Google Pixel в новому скетчі #BestPhonesForever. Фото: скриншот/YouTube

Минулої доби Google опублікував у рамках своєї серії #BestPhonesForever новий відеоскетч під назвою "Responding to the Rumors". У ньому телефони Pixel і iPhone обговорюють нібито витік дизайн-макетів iPhone 17 Air.

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Чи справді Apple копіює дизайн Google Pixel

У ролику Pixel зауважує: "По світу гуляє чимало чуток про редизайн iPhone", демонструючи заголовок, де порівнюють задню панель iPhone 17 Air із характерною камерною "панеллю" Pixel. iPhone у відповідь іронізує: "Уявіть, щоб я повторював те саме, що ви випустили роки тому?" — але одразу ж нагадує глядачам, що багато "фішок" Pixel (нічний режим, віджети, Magic Eraser) Apple пізніше перейняла сама.

Злиті зображення справді вказують на те, що iPhone 17 Air може отримати подовжену "панель" із кількома об'єктивами, дуже схожу на ту, що вперше з'явилася в серії Pixel 6 у 2021 році та навіть нагадує дизайн Nexus 6P 2015 року.

Концепт-дизайн смартфона iPhone 17 Air. Фото: Majin Bu

Водночас і Google, і інші Android-виробники останніми роками переймали в Apple плоскі грані корпусу — хоча першим подібне рішення застосував ще Galaxy Alpha у 2014 році, популярність його принесла саме лінійка iPhone 12-14.

Смартфон Google Pixel 6 Pro. Фото: Unsplash

Попри жарти в новому відео, обмін дизайнерськими ідеями між Apple і Google — давня та взаємна практика. Кожна зі сторін не раз запозичувала в іншої різні елементи, формуючи сучасний вигляд смартфонів.

Нагадаємо, компанія Google офіційно презентувала свій новий середньоціновий смартфон Pixel 9a, чим майже нікого не здивувала — інформація про пристрій неодноразово з'являлася у витоках. Гаджет отримав збільшений дисплей, новий чип Tensor G4, кращий захист від вологи та оновлений дизайн без характерного виступу під камери.

Також ми писали, що зростаючий інтерес викликають свіжі витоки, присвячені iPhone 17 Air — у мережі масово публікують фото та відео макетів нової моделі. Судячи з усього, Apple готує проривне рішення, яке може повторити ефект першого MacBook Air і докорінно змінити уявлення про серію iPhone.