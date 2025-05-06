Google тонко потроллил Apple — как iPhone перенимает "фишки" Pixel

Смартфоны Apple iPhone и Google Pixel в новом скетче #BestPhonesForever. Фото: скриншот/YouTube

За прошедшие сутки Google опубликовал в рамках своей серии #BestPhonesForever новый видеоскетч под названием "Responding to the Rumors". В нем телефоны Pixel и iPhone обсуждают якобы утечку дизайн-макетов iPhone 17 Air.

Об этом пишет Android Authority.

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В ролике Pixel замечает: "По миру гуляет немало слухов о редизайне iPhone", демонстрируя заголовок, где сравнивают заднюю панель iPhone 17 Air с характерной камерной "панелью" Pixel. iPhone в ответ иронизирует: "Представьте, чтобы я повторял то же самое, что вы выпустили годы назад?" — но тут же напоминает зрителям, что многие "фишки" Pixel (ночной режим, виджеты, Magic Eraser) Apple позже переняла сама.

Слитые изображения действительно указывают на то, что iPhone 17 Air может получить удлиненную "панель" с несколькими объективами, очень похожую на ту, что впервые появилась в серии Pixel 6 в 2021 году и даже напоминает дизайн Nexus 6P 2015 года.

Концепт-дизайн смартфона iPhone 17 Air. Фото: Majin Bu

В то же время и Google, и другие Android-производители в последние годы перенимали у Apple плоские грани корпуса — хотя первым подобное решение применил еще Galaxy Alpha в 2014 году, популярность его принесла именно линейка iPhone 12-14.

Смартфон Google Pixel 6 Pro. Фото: Unsplash

Несмотря на шутки в новом видео, обмен дизайнерскими идеями между Apple и Google — давняя и взаимная практика. Каждая из сторон не раз заимствовала у другой различные элементы, формируя современный вид смартфонов.

Напомним, компания Google официально презентовала свой новый среднеценовой смартфон Pixel 9a, чем почти никого не удивила — информация об устройстве неоднократно появлялась в утечках. Гаджет получил увеличенный дисплей, новый чип Tensor G4, лучшую защиту от влаги и обновленный дизайн без характерного выступа под камеры.

Также мы писали, что растущий интерес вызывают свежие утечки, посвященные iPhone 17 Air — в сети массово публикуют фото и видео макетов новой модели. Судя по всему, Apple готовит прорывное решение, которое может повторить эффект первого MacBook Air и в корне изменить представление о серии iPhone.