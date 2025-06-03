У мережі з'явилися перші знімки прототипа Google Pixel 10 Pro — фото

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Перші знімки раннього зразка Google Pixel 10 Pro опублікував у мережі інсайдер Mystic Leaks. Витік показує ключові зміни у дизайні та "залізі" майбутнього флагмана, який наразі перебуває на етапі Design Verification Test (DVT 1.0).

Про це пише 9to5Google.

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Прототип, помічений на китайській платформі Coolapk, працює під керуванням Android 16 (версія до першого квартального оновлення) і використовує інтерфейс Material 3 Expressive. На екрані "Про телефон" видно модель із кодовою назвою blazer, 16 ГБ ОЗП та 256 ГБ сховища, а також чип Tensor G5.

Прототип смартфона Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

За даними застосунку-інформатора, конфігурація процесора включає два ядра Cortex-A520, три додаткові ядра Cortex-A725 та одне Cortex-X4. При цьому позначка "5 нм" імовірно хибна, адже Tensor G5 очікують у 3-нанометровому виконанні. Модем g5400i натякає на черговий Exynos-варіант, хоча раніше ходили чутки про співпрацю з MediaTek.

Прототип смартфона Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

Порівняно з Pixel 9 Pro помітні дрібні, але важливі зміни в корпусі. Навколо порту USB-C тепер розташовано два симетричні вирізи: один для основного динаміка, інший — для мікрофона. Лоток SIM-карт переїхав на верхню ліву грань, фактично зайнявши місце колишнього антенового прорізу. Отвір виявився ширшим, ніж у попередника. Фотографія з верхнього ракурсу дозволяє оцінити габарити: товщина основної частини поки не ясна, зате камеральний "бар" виглядає масивнішим.

Блок камер прототипа Google Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

Фронтальна частина модуля камер зберігає загальні обриси, та захисне скло тепер підходить майже впритул до країв, залишаючи лише тонку металеву рамку.

Mystic Leaks також звернув увагу, що вказаний техпроцес 5 нм не відповідає очікуванням, а отже, у фінальній версії Pixel 10 Pro можуть статися ще значущі зміни — як у компонуванні чипа, так і в партнерстві з постачальником модемів.

Нагадаємо, після активації нового смартфона Samsung Galaxy фахівці рекомендують одразу доповнити стандартний набір програм кількома перевіреними сервісами від Google. Вони допомагають зробити користування клавіатурою комфортнішим, пришвидшують оплату та сприяють ефективнішій організації щоденних справ.

Також ми писали, що чимало користувачів відкривають застосунок Google винятково для пошукових запитів. Хоча насправді він містить корисний набір функцій, здатних спростити повсякденне використання смартфона та зробити його ще зручнішим.