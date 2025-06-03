В сети появились первые снимки прототипа Google Pixel 10 Pro — фото

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Первые снимки раннего образца Google Pixel 10 Pro опубликовал в сети инсайдер Mystic Leaks. Утечка показывает ключевые изменения в дизайне и "железе" будущего флагмана, который сейчас находится на этапе Design Verification Test (DVT 1.0).

Об этом пишет 9to5Google.

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Прототип, замеченный на китайской платформе Coolapk, работает под управлением Android 16 (версия до первого квартального обновления) и использует интерфейс Material 3 Expressive. На экране "О телефоне" видно модель с кодовым названием blazer, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, а также чип Tensor G5.

Прототип смартфона Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

По данным приложения-информатора, конфигурация процессора включает два ядра Cortex-A520, три дополнительных ядра Cortex-A725 и одно Cortex-X4. При этом пометка "5 нм" вероятно ложная, ведь Tensor G5 ожидают в 3-нанометровом исполнении. Модем g5400i намекает на очередной Exynos-вариант, хотя ранее ходили слухи о сотрудничестве с MediaTek.

Прототип смартфона Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

По сравнению с Pixel 9 Pro заметны мелкие, но важные изменения в корпусе. Вокруг порта USB-C теперь расположены два симметричных выреза: один для основного динамика, другой — для микрофона. Лоток SIM-карт переехал на верхнюю левую грань, фактически заняв место прежней антенной прорези. Отверстие оказалось шире, чем у предшественника. Фотография с верхнего ракурса позволяет оценить габариты: толщина основной части пока неясна, зато камеральный "бар" выглядит массивнее.

Блок камер прототипа Google Pixel 10 Pro. Фото: Mystic Leaks

Фронтальная часть модуля камер сохраняет общие очертания, но защитное стекло теперь подходит почти вплотную к краям, оставляя лишь тонкую металлическую рамку.

Mystic Leaks также обратил внимание, что указанный техпроцесс 5 нм не соответствует ожиданиям, а значит, в финальной версии Pixel 10 Pro могут произойти еще значимые изменения — как в компоновке чипа, так и в партнерстве с поставщиком модемов.

Напомним, после активации нового смартфона Samsung Galaxy специалисты рекомендуют сразу дополнить стандартный набор программ несколькими проверенными сервисами от Google. Они помогают сделать пользование клавиатурой более комфортным, ускоряют оплату и способствуют более эффективной организации ежедневных дел.

Также мы писали, что многие пользователи открывают приложение Google исключительно для поисковых запросов. Хотя на самом деле оно содержит полезный набор функций, способных упростить повседневное использование смартфона и сделать его еще более удобным.