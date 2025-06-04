Google представит Pixel 10 в августе — стала известна точная дата

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Путаница с датами вокруг презентации Google Pixel 10 продолжается: первые отчеты называли 13 августа, но последняя информация свидетельствует, что мероприятие состоится неделей позже — 20 августа. Отгрузка смартфонов, по обновленным данным, стартует 28 августа, что на два дня быстрее, чем в прошлом году.

Об этом пишет 9to5Google.

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Традиционные октябрьские анонсы Pixel несколько лет назад начали "сдвигаться" ближе к лету, и в прошлом году Google представила Pixel 9 уже 13 августа. В тот же день в этом году, говорит известный инсайдер @MysteryLupin, должна была появиться и серия Pixel 10. Эту дату сначала подтвердило и издание Android Headlines, добавив, что предварительные заказы откроются сразу, а первые поставки состоятся 20 августа.

Однако 4 июня журналисты Android Headlines исправили собственный материал: их источник сообщил, что презентация перенесена на 20 августа, а отгрузки смещены на 28 августа. Несмотря на это, в конце июня Google планирует показать новинки ограниченной группе "суперфанов", что ранее породило слухи о еще более раннем мероприятии.

По предварительным утечкам, серия Pixel 10 получит лишь косметические изменения дизайна по сравнению с нынешними моделями. Зато главным аппаратным обновлением станет чип Tensor G5, произведенный TSMC.

Рендер дизайна Google Pixel 10 на базе утечек. Фото: @OnLeaks & @AndroidHeadline

Ожидаются также улучшения дисплея, новые цвета корпуса и существенные изменения камер, хотя внешне смартфоны Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold останутся почти неизменными.

Напомним, Google опубликовал новый юмористический ролик в рамках серии #BestPhonesForever под названием "Responding to the Rumors". В видео смартфоны Pixel и iPhone ведут шутливый разговор о якобы утечке изображений iPhone 17 Air.

Также мы писали, что компания Google официально презентовала новый среднеценовой смартфон Pixel 9a, который почти не стал неожиданностью из-за многочисленных предыдущих утечек. Модель получила увеличенный дисплей, процессор Tensor G4, улучшенную защиту от воды и обновленный корпус без выпуклого модуля камеры.