Почему Android выбирают вместо iPhone — 4 ключевых преимущества Google-смартфонов

Смартфон с iOS по сравнению со смартфоном на Android. Фото: скриншот/YouTube

Пользователи по всему миру пользуются разными смартфонами, но большинство из них до сих пор не готовы променять Android на iPhone. Они аргументируют свое решение несколькими причинами, которые оставляют их в экосистеме Google.

Об этих причинах пишет Android Authority.

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Свобода выбора

Android питает десятки брендов, а значит, предлагает действительно гигантский ассортимент: от игровых "монстров" и складных гаджетов до бюджетных моделей и камерофонов-флагманов. Ежегодно производители пытаются превзойти друг друга ценой, мощностью и инновациями — и потребитель только выигрывает от этой конкуренции.

В мире iOS все иначе: выбор сводится к нескольким iPhone, большинство из которых относится к премиум-сегменту. Такой подход несколько ограничивает пользователей.

Классическая панель программ и чистый экран

Android позволяет держать рабочий стол минималистичным: все второстепенные программы исчезают в удобный ящик ("App Drawer"), который можно открыть одним движением.

В iOS новые иконки автоматически появляются на домашних экранах, а библиотека приложений лишь частично решает проблему беспорядка. Для человека, который ненавидит лишнее, это критично.

Поддержка сторонних лаунчеров

Самый глубокий уровень кастомизации Android — это лаунчеры. Один клик в магазине, и телефон получает совершенно другой интерфейс, новые жесты или уникальную структуру меню. Nova, Niagara, Pixel Launcher — каждый меняет опыт до неузнаваемости.

На iPhone пользователь обречен на базовую оболочку Apple: виджеты и ярлыки Shortcuts не способны заменить полноценный лаунчер.

Сила привычки

Жесты на Android и расположение настроек превратились в мышечную память. На iPad пользователи вынуждены постоянно ловить себя на поиске "кнопки назад" в верхнем углу и чувствовать, как замедляется работа. Даже мелочи вроде сканера отпечатков или более широких настроек Always-on Display делают Android ближе к их потребностям.

iPhone и iOS — это мощные устройства и зрелая ОС, но для тех, кто ценит разнообразие, глубину настроек и знакомый рабочий процесс, доводы в пользу Android остаются убедительными.

Напомним, противостояние Android и iOS длится уже много лет — обе системы имеют свои плюсы и недостатки. "Зеленый робот" все еще имеет преимущество, где Apple до сих пор не дотягивает.

Также мы писали, что, хотя смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие их полезные функции остаются в тени. Именно эти малозаметные инструменты способны существенно повысить комфорт, сэкономить время и даже укрепить безопасность личных данных.