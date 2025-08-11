Бета-версия iOS 26 — 5 функций, которые делают обновление оправданным

iPhone с операционной системой iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 уже доступна в бета-версиях для разработчиков и всех желающих, предлагая ряд заметных изменений и улучшений. Она уже предлагает функции, которые могут понравиться пользователям.

О пяти таких новациях пишет ZDNET.

Реклама

Читайте также:

Liquid Glass

Новый полупрозрачный визуальный слой делает интерфейс "стеклянным": иконки кажутся более объемными, элементы — многослойными, меню — полупрозрачными. Несмотря на противоречивые отзывы, эффект воспринимается и эстетически, и практически: сравнение тестового iPhone на iOS 26 с привычной системой на iOS 18 четко показывает разницу.

Сравнение iOS 18 и iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновленное приложение "Камера"

Интерфейс упростили, оставив по умолчанию два самых употребляемых режима — "Фото" и "Видео". Переход к "Портрету", "Панораме", "Замедленному" или "Таймлапсу" осуществляется свайпом влево/вправо или нажатием на переключатель режимов.

Новое приложение камеры в iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Ключевые параметры теперь под рукой: можно, как и раньше, взмахнуть вверх снизу экрана, или просто коснуться названия текущего режима — откроется меню в стиле Liquid Glass с иконками вспышки, экспозиции, фильтров, таймера и тому подобное.

Возвращение понятной навигации в "Фото"

В iOS 18 Apple объединила библиотеку и коллекции на одном экране, что многим показалось неудобным.

Новый дизайн библиотеки фото в iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

В iOS 26 это исправили: внизу снова два отдельных раздела — "Библиотека" и "Коллекции". По умолчанию открывается "Библиотека" (просмотр всех фото, по годам или месяцам), а в "Коллекциях" снимки отсортированы по воспоминаниям, альбомам, людям и другим критериям.

Отбор звонков от неизвестных

Чтобы лучше защищаться от спама и мошенничества, в "Телефоне" появилась функция скрининга: абонента с незнакомого номера попросят кратко указать причину звонка, и эта информация появится на экране — вы решаете, отвечать или нет. Как включить: "Настройки" — "Приложения" — "Телефон" — раздел "Экранировать неизвестные вызовы" — "Спросить причину звонка".

Назначение приложений по умолчанию в одном месте

Изменять "дефолты" теперь проще: вместо переходов в каждое отдельное приложение все собрано в одном меню. Путь: "Настройки" — "Приложения" — "Типовые приложения". Здесь можно выбрать программы по умолчанию для почты, сообщений, звонков и фильтрации вызовов, браузера, переводчика, паролей, бесконтактных платежей и клавиатуры.

Напомним, Apple, вероятно, проведет традиционную сентябрьскую презентацию во вторую неделю месяца: линейку iPhone 17 ожидают представить во вторник, 9 сентября. По данным источников у немецких мобильных операторов, предварительные заказы откроются в пятницу после анонса, а продажи и отгрузки стартуют 19 сентября.

Также мы писали, что компания может поднять цену на все четыре модели iPhone 17 примерно на 50 долларов по сравнению с iPhone 16. Об этом сообщил аналитик Эдисон Ли, поделившись ожиданиями относительно будущих изменений.