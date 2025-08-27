Apple офіційно анонсувала презентацію iPhone 17 — що покажуть у вересні

Логотип компанії Apple. Фото: Unsplash

Apple оголосила дату осінньої події: у вівторок, 9 вересня, о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за Києвом) компанія виступить на кампусі Apple Park у Купертіно. Очікується презентація лінійки iPhone 17, оновлених Apple Watch та, ймовірно, нових AirPods Pro 3.

Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук на своїй сторінці на X.

Що покаже Apple на презентації 9 вересня

Захід пройде 9 вересня на території Apple Park, у фокусі — нове покоління смартфонів, годинників і аксесуарів.

Лінійка iPhone 17

Компанія готує одразу чотири моделі:

базовий iPhone 17 зі створеним на основі торішнього дизайну технічним оновленням;

ультратонкий iPhone 17 Air, який має замінити серію Plus;

iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max — флагмани з новим оформленням камер.

Модель iPhone 17 Air заявлена як найтонший смартфон Apple — близько 5,5 мм — із дисплеєм трохи меншим, ніж в iPhone 16 Plus, а лінійку Plus імовірно знімуть з виробництва.

Лінійка смартфонів iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

За попередніми даними, модуль камери у Pro та Pro Max розтягнеться на всю ширину задньої панелі замість звичного "квадратного" блока. Корпус стане дещо товстішим задля кращої автономності.

iOS 26

Усі новинки працюватимуть на iOS 26 з оновленим візуальним стилем Liquid Glass.

Операційна система iOS 26 з новим візуальним стилем. Фото: кадр з відео/YouTube

Серед ключових можливостей — розумний скринінг викликів, переклад дзвінків у реальному часі та окремий застосунок Games, що збирає всі ігри користувача в одному місці.

Apple Watch

Очікуються Apple Watch Series 11 і Apple Watch Ultra 3, не виключене й оновлення Apple Watch SE. Компанія традиційно розширить лінійку ремінців: можливі нові кольори, дизайни та матеріали, зокрема перехід від FineWoven до нового преміального текстилю TechWoven.

AirPods Pro 3

Після кількох років без апдейтів навушники можуть отримати третє покоління. Неофіційно їм приписують нові біометричні функції, серед яких — вимірювання частоти серцебиття.

Нагадаємо, за даними інсайдерів, Apple готує надтонкий iPhone 17 Air, який може стати наступником iPhone 16 Plus уже цієї осені. Водночас для зменшення товщини компанія, ймовірно, піде на компроміси.

Також ми писали, що iOS 26 уже доступна в публічних бета-версіях як для розробників, так і для всіх охочих. Оновлення приносить низку помітних змін у дизайні й функціональності та пропонує кілька нових можливостей, які можуть стати улюбленими серед користувачів.