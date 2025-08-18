Компроміси заради тонкості — чим Apple пожертвує в iPhone 17 Air

Макет смартфона iPhone 17 Air. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple, за повідомленнями інсайдерів, готує надтонкий iPhone 17 Air як можливу заміну для iPhone 16 Plus уже цієї осені. Однак заради меншої товщини пристрій нібито поступиться графічною продуктивністю, екранами та місткістю батареї порівняно з моделлю Pro.

Про це пише Tom's Guide.

Що саме зміниться в iPhone 17 Air

Інформатор Fixed Focus Digital у Weibo стверджує, що iPhone 17 Air буде дуже близьким до iPhone 17 Pro за конфігурацією, але матиме три помітні жертви: урізане одне ядро в GPU, спрощений дисплей і скромнішу батарею. За його словами, "майже всі параметри Pro" збережуться, проте саме ці пункти підуть на компроміс — попри це інсайдер "доволі оптимістично" оцінює модель.

За чутками, Air отримає чип A19 Pro, як і Pro-версії, але з п'ятьма графічними ядрами замість шести, як в iPhone 17 Pro. Водночас він має бути потужнішим за базовий iPhone 17, якому приписують стандартний A19 без приставки Pro.

Екран і акумулятор, за словами того ж джерела, стануть кроком назад від рівня iPhone 16 Plus. Поточні витоки говорять про 6,6-дюймову OLED-панель (трохи меншу за 6,7 дюйма у 16 Plus) із частотою 120 Гц, але без ProMotion — тобто без змінної частоти оновлення. Тонший корпус зазвичай означає менший акумулятор: iPhone 17 Air приписують батарею на 2800-2900 мАг, що менше не лише очікувань від Pro-моделей, а й заявлених 3900 мАг у конкурентного Galaxy S25 Edge. Для порівняння, iPhone 16 Pro вмістив елемент на 3582 мАг.

Ще одна відмінність — камери. Аналітик Мін-Чі Куо припускає, що iPhone 17 Air отримає лише один основний модуль на 48 Мп, і рендери це підтверджують. Звичайному iPhone 17 приписують зв'язку з 48-Мп основної та 12-Мп ультраширокої, тоді як Pro-версії можуть оновити телефото-камеру до 48 Мп.

У підсумку iPhone 17 Air має вигляд моделі із низкою свідомих компромісів заради конкретної естетики й тонкого профілю. Водночас джерела прогнозують комерційний успіх новинки. Лінійка iPhone 17 очікується вже у вересні — тобто за кілька тижнів.

Нагадаємо, iPhone 15 у 2025 році визнано оптимальним вибором серед айфонів завдяки балансу ціни та функціональності, навіть попри появу новіших моделей. Профільні експерти відзначають його продуктивність, сучасний дизайн і здатність працювати цілий день без підзарядки.

Також ми писали, що до анонсу нової лінійки iPhone залишається близько шести тижнів. Інсайдер Сонні Діксон опублікував фото макетів, які демонструють можливі кольори iPhone 17.