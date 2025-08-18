Apple представить щонайменше 7 нових пристроїв — що нас очікує у вересні

Магазин з логотипом Apple. Фото: Unsplash

До традиційної вересневої події лишається близько місяця, і саме там Apple планує показати понад сім нових продуктів. У фокусі — серія iPhone 17, Apple Watch Series 11 та інші оновлення лінійок і програмного забезпечення.

Про те, що Apple готує на вересень, пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Лінійка iPhone 17

Нове покоління смартфонів стане одним із найбільших оновлень.

Лінійка iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Базовий iPhone 17 готується до виходу з більшим дисплеєм, 24-мегапіксельною фронтальною камерою, підтримкою ProMotion і з Always-On екраном. До складу сімейства додадуть абсолютно нову модель iPhone 17 Air — вона робитиме ставку на ультратонкий корпус із 6,6-дюймовою панеллю, чип A19 та одинарну основну камеру. Професійні версії також переглянуті: iPhone 17 Pro переходить на "бар"-дизайн камер замість звичного виступу, отримує A19 Pro, 24-мегапіксельну фронтальну камеру та 48-мегапіксельну телефото, тоді як iPhone 17 Pro Max повторює ці зміни й додає трохи товстіший корпус заради кращої автономності.

Apple Watch Series 11

Після помітного ривка торік у Series 10, цьогорічний Apple Watch Series 11 позиціюють як планове оновлення.

Концепт Apple Watch 11. Фото: кадр з відео/YouTube

Очікується швидший чип S-серії для підвищеної продуктивності та енергоефективності, поява модема з підтримкою 5G і збереження нинішніх розмірів та дизайну. Компанія паралельно продовжує роботу над вимірюванням артеріального тиску, хоча наразі невідомо, чи ця функція встигне до публічного релізу саме цього року.

Apple Watch Ultra 3

Преміальна лінійка Ultra вперше з моменту дебюту 2023 року отримає суттєвіші зміни. Корпус, за попередніми даними, залишиться знайомим, зате екран стане трохи більшим — 422x514 пікселів проти нинішніх 410x502 завдяки тоншим рамкам. До переліку нововведень додають супутниковий зв'язок для виходу за межі стільникових і Wi-Fi мереж, новий чип S11 і 5G, а також потенційне розширення "тискових" можливостей на рівні з Series 11.

Apple Watch SE 3

Найдоступніший годинник бренду не омине апгрейд і вперше з 2022 року оновиться до третього покоління. Моделі приписують оновлений дизайн із можливою заміною алюмінію на пластик, свіжий процесор і збільшені дисплеї приблизно на 1,6 та 1,8 дюйма, що відсилає до габаритів епохи Series 7-9.

Фінальні релізи iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 і visionOS 26

Операційні системи, анонсовані на WWDC у червні, уже пройшли етапи розробницьких збірок і публічних бета-версій у липні. Повноцінний реліз розрахований на вересень, тож програмні оновлення вийдуть одночасно з апаратними прем'єрами.

Що можуть показати, але випустити пізніше

Окрім основних вересневих новинок, у трубопроводі Apple залишаються продукти, які можуть засвітитися на сцені, але дістануться ринку згодом. Йдеться про AirTag 2 з оновленим UWB-чипом для кращої дальності та точнішого Precision Finding і посиленими механізмами приватності, про оновлений Apple TV 4K зі швидшим процесором та власними модулями Wi-Fi і Bluetooth, а також про HomePod mini 2 із фірмовим мережевим чипом і підтримкою Wi-Fi 6E.

У сегменті просторових обчислень очікується нова конфігурація Apple Vision Pro з чипом M4 або M5, комфортнішим поголів'ям і покращеним Neural Engine для Apple Intelligence. AirPods Pro 3 також у роботі, але останні повідомлення схиляються до їхнього дебюту вже у 2026 році. Паралельно готуються нові Mac та зовнішні дисплеї, однак саме у вересні їх не прогнозують.

Нагадаємо, до вересневої презентації iPhone залишилося близько шести тижнів, і хвиля витоків лише зростає. Нові фото макетів, опубліковані інсайдером Сонні Діксоном, демонструють можливі відтінки iPhone 17.

Також ми писали, що iOS 26 уже доступна у вигляді бета-версій для розробників і всіх охочих. Система отримала низку помітних змін у зручності та безпеці й пропонує нові функції, які можуть зацікавити користувачів.