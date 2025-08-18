Apple представит по меньшей мере 7 новых устройств — что нас ожидает в сентябре

Магазин с логотипом Apple. Фото: Unsplash

До традиционного сентябрьского события остается около месяца, и именно там Apple планирует показать более семи новых продуктов. В фокусе — серия iPhone 17, Apple Watch Series 11 и другие обновления линеек и программного обеспечения.

О том, что Apple готовит на сентябрь, пишет 9to5Mac.

Линейка iPhone 17

Новое поколение смартфонов станет одним из крупнейших обновлений.

Линейка iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Базовый iPhone 17 готовится к выходу с более крупным дисплеем, 24-мегапиксельной фронтальной камерой, поддержкой ProMotion и с Always-On экраном. В состав семейства добавят совершенно новую модель iPhone 17 Air — она будет делать ставку на ультратонкий корпус с 6,6-дюймовой панелью, чип A19 и одинарную основную камеру. Профессиональные версии также пересмотрены: iPhone 17 Pro переходит на "бар"-дизайн камер вместо привычного выступления, получает A19 Pro, 24-мегапиксельную фронтальную камеру и 48-мегапиксельную телефото, тогда как iPhone 17 Pro Max повторяет эти изменения и добавляет немного толще корпус ради лучшей автономности.

Apple Watch Series 11

После заметного рывка в прошлом году в Series 10, нынешний Apple Watch Series 11 позиционируют как плановое обновление.

Концепт Apple Watch 11. Фото: кадр из видео/YouTube

Ожидается более быстрый чип S-серии для повышенной производительности и энергоэффективности, появление модема с поддержкой 5G и сохранение нынешних размеров и дизайна. Компания параллельно продолжает работу над измерением артериального давления, хотя пока неизвестно, успеет ли эта функция к публичному релизу именно в этом году.

Apple Watch Ultra 3

Премиальная линейка Ultra впервые с момента дебюта 2023 года получит более существенные изменения. Корпус, по предварительным данным, останется знакомым, зато экран станет немного больше — 422x514 пикселей против нынешних 410x502 благодаря более тонким рамкам. В перечень нововведений добавляют спутниковую связь для выхода за пределы сотовых и Wi-Fi сетей, новый чип S11 и 5G, а также потенциальное расширение "давящих" возможностей на уровне с Series 11.

Apple Watch SE 3

Самые доступные часы бренда не обойдет апгрейд и впервые с 2022 года обновятся до третьего поколения. Модели приписывают обновленный дизайн с возможной заменой алюминия на пластик, свежий процессор и увеличенные дисплеи примерно на 1,6 и 1,8 дюйма, что отсылает к габаритам эпохи Series 7-9.

Финальные релизы iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 и visionOS 26

Операционные системы, анонсированные на WWDC в июне, уже прошли этапы сборок для разработчиков и публичных бета-версий в июле. Полноценный релиз рассчитан на сентябрь, так что программные обновления выйдут одновременно с аппаратными премьерами.

Что могут показать, но выпустить позже

Кроме основных сентябрьских новинок, в трубопроводе Apple остаются продукты, которые могут засветиться на сцене, но доберутся до рынка позже. Речь идет об AirTag 2 с обновленным UWB-чипом для лучшей дальности и более точного Precision Finding и усиленными механизмами приватности, об обновленном Apple TV 4K с более быстрым процессором и собственными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также о HomePod mini 2 с фирменным сетевым чипом и поддержкой Wi-Fi 6E.

В сегменте пространственных вычислений ожидается новая конфигурация Apple Vision Pro с чипом M4 или M5, более комфортным поголовьем и улучшенным Neural Engine для Apple Intelligence. AirPods Pro 3 также в работе, но последние сообщения склоняются к их дебюту уже в 2026 году. Параллельно готовятся новые Mac и внешние дисплеи, однако именно в сентябре их не прогнозируют.

