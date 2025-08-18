Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что представит Apple в сентябре — более 7 новых устройств

Что представит Apple в сентябре — более 7 новых устройств

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:34
Apple представит по меньшей мере 7 новых устройств — что нас ожидает в сентябре
Магазин с логотипом Apple. Фото: Unsplash

До традиционного сентябрьского события остается около месяца, и именно там Apple планирует показать более семи новых продуктов. В фокусе — серия iPhone 17, Apple Watch Series 11 и другие обновления линеек и программного обеспечения.

О том, что Apple готовит на сентябрь, пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Линейка iPhone 17

Новое поколение смартфонов станет одним из крупнейших обновлений.

Линейка iPhone 17
Линейка iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Базовый iPhone 17 готовится к выходу с более крупным дисплеем, 24-мегапиксельной фронтальной камерой, поддержкой ProMotion и с Always-On экраном. В состав семейства добавят совершенно новую модель iPhone 17 Air — она будет делать ставку на ультратонкий корпус с 6,6-дюймовой панелью, чип A19 и одинарную основную камеру. Профессиональные версии также пересмотрены: iPhone 17 Pro переходит на "бар"-дизайн камер вместо привычного выступления, получает A19 Pro, 24-мегапиксельную фронтальную камеру и 48-мегапиксельную телефото, тогда как iPhone 17 Pro Max повторяет эти изменения и добавляет немного толще корпус ради лучшей автономности.

Apple Watch Series 11

После заметного рывка в прошлом году в Series 10, нынешний Apple Watch Series 11 позиционируют как плановое обновление.

Концепт Apple Watch 11
Концепт Apple Watch 11. Фото: кадр из видео/YouTube

Ожидается более быстрый чип S-серии для повышенной производительности и энергоэффективности, появление модема с поддержкой 5G и сохранение нынешних размеров и дизайна. Компания параллельно продолжает работу над измерением артериального давления, хотя пока неизвестно, успеет ли эта функция к публичному релизу именно в этом году.

Apple Watch Ultra 3

Премиальная линейка Ultra впервые с момента дебюта 2023 года получит более существенные изменения. Корпус, по предварительным данным, останется знакомым, зато экран станет немного больше — 422x514 пикселей против нынешних 410x502 благодаря более тонким рамкам. В перечень нововведений добавляют спутниковую связь для выхода за пределы сотовых и Wi-Fi сетей, новый чип S11 и 5G, а также потенциальное расширение "давящих" возможностей на уровне с Series 11.

Apple Watch SE 3

Самые доступные часы бренда не обойдет апгрейд и впервые с 2022 года обновятся до третьего поколения. Модели приписывают обновленный дизайн с возможной заменой алюминия на пластик, свежий процессор и увеличенные дисплеи примерно на 1,6 и 1,8 дюйма, что отсылает к габаритам эпохи Series 7-9.

Финальные релизы iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 и visionOS 26

Операционные системы, анонсированные на WWDC в июне, уже прошли этапы сборок для разработчиков и публичных бета-версий в июле. Полноценный релиз рассчитан на сентябрь, так что программные обновления выйдут одновременно с аппаратными премьерами.

Что могут показать, но выпустить позже

Кроме основных сентябрьских новинок, в трубопроводе Apple остаются продукты, которые могут засветиться на сцене, но доберутся до рынка позже. Речь идет об AirTag 2 с обновленным UWB-чипом для лучшей дальности и более точного Precision Finding и усиленными механизмами приватности, об обновленном Apple TV 4K с более быстрым процессором и собственными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также о HomePod mini 2 с фирменным сетевым чипом и поддержкой Wi-Fi 6E.

В сегменте пространственных вычислений ожидается новая конфигурация Apple Vision Pro с чипом M4 или M5, более комфортным поголовьем и улучшенным Neural Engine для Apple Intelligence. AirPods Pro 3 также в работе, но последние сообщения склоняются к их дебюту уже в 2026 году. Параллельно готовятся новые Mac и внешние дисплеи, однако именно в сентябре их не прогнозируют.

Напомним, до сентябрьской презентации iPhone осталось около шести недель, и волна утечек только растет. Новые фото макетов, опубликованные инсайдером Сонни Диксоном, демонстрируют возможные оттенки iPhone 17.

Также мы писали, что iOS 26 уже доступна в виде бета-версий для разработчиков и всех желающих. Система получила ряд заметных изменений в удобстве и безопасности и предлагает новые функции, которые могут заинтересовать пользователей.

Apple iPhone гаджеты презентация AirPods Apple Watch
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации