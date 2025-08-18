Компромиссы ради тонкости — чем Apple пожертвует в iPhone 17 Air

Макет смартфона iPhone 17 Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple, по сообщениям инсайдеров, готовит сверхтонкий iPhone 17 Air как возможную замену для iPhone 16 Plus уже этой осенью. Однако ради меньшей толщины устройство якобы уступит графической производительностью, экранами и емкостью батареи по сравнению с моделью Pro.

Об этом пишет Tom's Guide.

Реклама

Читайте также:

Что именно изменится в iPhone 17 Air

Информатор Fixed Focus Digital в Weibo утверждает, что iPhone 17 Air будет очень близким к iPhone 17 Pro по конфигурации, но будет иметь три заметные жертвы: урезанное одно ядро в GPU, упрощенный дисплей и более скромную батарею. По его словам, "почти все параметры Pro" сохранятся, однако именно эти пункты пойдут на компромисс — несмотря на это инсайдер "довольно оптимистично" оценивает модель.

По слухам, Air получит чип A19 Pro, как и Pro-версии, но с пятью графическими ядрами вместо шести, как в iPhone 17 Pro. При этом он должен быть мощнее базового iPhone 17, которому приписывают стандартный A19 без приставки Pro.

Экран и аккумулятор, по словам того же источника, станут шагом назад от уровня iPhone 16 Plus. Текущие утечки говорят о 6,6-дюймовой OLED-панели (чуть меньше 6,7 дюйма у 16 Plus) с частотой 120 Гц, но без ProMotion — то есть без переменной частоты обновления. Тонкий корпус обычно означает меньший аккумулятор: iPhone 17 Air приписывают батарею на 2800-2900 мАч, что меньше не только ожиданий от Pro-моделей, но и заявленных 3900 мАч у конкурентного Galaxy S25 Edge. Для сравнения, iPhone 16 Pro вместил элемент на 3582 мАч.

Еще одно отличие — камеры. Аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что iPhone 17 Air получит лишь один основной модуль на 48 Мп, и рендеры это подтверждают. Обычному iPhone 17 приписывают связку с 48-Мп основной и 12-Мп ультраширокой, тогда как Pro-версии могут обновить телефото-камеру до 48 Мп.

В итоге iPhone 17 Air выглядит как модель с рядом сознательных компромиссов ради конкретной эстетики и тонкого профиля. В то же время источники прогнозируют коммерческий успех новинки. Линейка iPhone 17 ожидается уже в сентябре — то есть через несколько недель.

Напомним, iPhone 15 в 2025 году признан оптимальным выбором среди айфонов благодаря балансу цены и функциональности, даже несмотря на появление более новых моделей. Профильные эксперты отмечают его производительность, современный дизайн и способность работать целый день без подзарядки.

Также мы писали, что до анонса новой линейки iPhone остается около шести недель. Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фото макетов, которые демонстрируют возможные цвета iPhone 17.