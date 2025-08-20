Apple оголосила дату презентації iPhone 17 — коли розпочнеться трансляція

Смартфони лінійки iPhone 17 на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple готує до презентації свій флагман iPhone 17 Pro Max, яку зазвичай проводять у вересні. Попри відсутність офіційних оголошень, часові рамки вже можна спрогнозувати за усталеною практикою компанії.

Про це пише TeknoBurada.

Коли очікувати презентацію Apple

Компанія роками дотримується однакового розкладу: моделі 2022, 2023 і 2024 років представили у вересні. На цій підставі очікується, що iPhone 17 Pro Max анонсують у тиждень, який починається 8 вересня 2025 року, а відкриття заходу, ймовірно, відбудеться у вівторок, але за накладання графіків можуть обрати понеділок. Передзамовлення традиційно стартує у п'ятницю після презентації — цього разу 12 вересня, а офіційні продажі — 19 вересня. Ті, хто оформить пристрій заздалегідь, зможуть отримати його ще до кінця місяця.

Хоча Apple не робила заяв про характеристики, від Pro Max очікують пришвидшений та енергоефективніший процесор, поліпшену якість фото й відео завдяки новому сенсору, яскравіший і плавніший дисплей, а також довшу автономність, досягнуту оптимізаціями апаратної частини та програмного забезпечення. Як і щороку, лінійка iPhone традиційно приверне значну увагу індустрії, а iPhone 17 Pro Max має виділитися завдяки цим оновленням.

Нагадаємо, Apple, за даними інсайдерів, готує до релізу надтонкий iPhone 17 Air, який може замінити торішній iPhone 16 Plus. Водночас заради компактності пристрій нібито поступиться потужністю графіки, якістю екрана та місткістю акумулятора у порівнянні з моделями Pro.

Також ми писали, що до презентації нової лінійки iPhone залишається близько шести тижнів, і чутки стають дедалі активнішими. Інсайдер Сонні Діксон опублікував фото макетів, де видно ймовірні кольори iPhone 17, серед яких і яскравий помаранчевий варіант для Pro-версії, хоча остаточна палітра може відрізнятися.