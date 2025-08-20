Apple объявила дату презентации iPhone 17 — когда начнется трансляция

Смартфоны линейки iPhone 17 на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple готовит к презентации свой флагман iPhone 17 Pro Max, которую обычно проводят в сентябре. Несмотря на отсутствие официальных объявлений, временные рамки уже можно спрогнозировать по устоявшейся практике компании.

Когда ожидать презентацию Apple

Компания годами придерживается одинакового расписания: модели 2022, 2023 и 2024 годов представили в сентябре. На этом основании ожидается, что iPhone 17 Pro Max анонсируют в неделю, которая начинается 8 сентября 2025 года, а открытие мероприятия, вероятно, состоится во вторник, но при наложении графиков могут выбрать понедельник. Предзаказ традиционно стартует в пятницу после презентации — на этот раз 12 сентября, а официальные продажи — 19 сентября. Те, кто оформит устройство заранее, смогут получить его еще до конца месяца.

Хотя Apple не делала заявлений о характеристиках, от Pro Max ожидают более быстрый и энергоэффективный процессор, улучшенное качество фото и видео благодаря новому сенсору, более яркий и плавный дисплей, а также более долгую автономность, достигнутую оптимизациями аппаратной части и программного обеспечения. Как и каждый год, линейка iPhone традиционно привлечет значительное внимание индустрии, а iPhone 17 Pro Max должен выделиться благодаря этим обновлениям.

Напомним, Apple, по данным инсайдеров, готовит к релизу сверхтонкий iPhone 17 Air, который может заменить прошлогодний iPhone 16 Plus. В то же время ради компактности устройство якобы уступит мощностью графики, качеством экрана и емкостью аккумулятора по сравнению с моделями Pro.

Также мы писали, что до презентации новой линейки iPhone остается около шести недель, и слухи становятся все активнее. Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фото макетов, где видны вероятные цвета iPhone 17, среди которых и яркий оранжевый вариант для Pro-версии, хотя окончательная палитра может отличаться.