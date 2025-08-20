Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Стало известно, когда Apple проведет презентацию iPhone 17

Стало известно, когда Apple проведет презентацию iPhone 17

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:34
Apple объявила дату презентации iPhone 17 — когда начнется трансляция
Смартфоны линейки iPhone 17 на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple готовит к презентации свой флагман iPhone 17 Pro Max, которую обычно проводят в сентябре. Несмотря на отсутствие официальных объявлений, временные рамки уже можно спрогнозировать по устоявшейся практике компании.

Об этом пишет TeknoBurada.

Реклама
Читайте также:

Когда ожидать презентацию Apple

Компания годами придерживается одинакового расписания: модели 2022, 2023 и 2024 годов представили в сентябре. На этом основании ожидается, что iPhone 17 Pro Max анонсируют в неделю, которая начинается 8 сентября 2025 года, а открытие мероприятия, вероятно, состоится во вторник, но при наложении графиков могут выбрать понедельник. Предзаказ традиционно стартует в пятницу после презентации — на этот раз 12 сентября, а официальные продажи — 19 сентября. Те, кто оформит устройство заранее, смогут получить его еще до конца месяца.

Хотя Apple не делала заявлений о характеристиках, от Pro Max ожидают более быстрый и энергоэффективный процессор, улучшенное качество фото и видео благодаря новому сенсору, более яркий и плавный дисплей, а также более долгую автономность, достигнутую оптимизациями аппаратной части и программного обеспечения. Как и каждый год, линейка iPhone традиционно привлечет значительное внимание индустрии, а iPhone 17 Pro Max должен выделиться благодаря этим обновлениям.

Напомним, Apple, по данным инсайдеров, готовит к релизу сверхтонкий iPhone 17 Air, который может заменить прошлогодний iPhone 16 Plus. В то же время ради компактности устройство якобы уступит мощностью графики, качеством экрана и емкостью аккумулятора по сравнению с моделями Pro.

Также мы писали, что до презентации новой линейки iPhone остается около шести недель, и слухи становятся все активнее. Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фото макетов, где видны вероятные цвета iPhone 17, среди которых и яркий оранжевый вариант для Pro-версии, хотя окончательная палитра может отличаться.

Apple iPhone смартфон презентация дата график
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации