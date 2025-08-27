Apple официально анонсировала презентацию iPhone 17 — что покажут в сентябре

Логотип компании Apple. Фото: Unsplash

Apple объявила дату осеннего события: во вторник, 9 сентября, в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киеву) компания выступит на кампусе Apple Park в Купертино. Ожидается презентация линейки iPhone 17, обновленных Apple Watch и, вероятно, новых AirPods Pro 3.

Об этом сообщил генеральный директор Apple Тим Кук на своей странице на X.

Что покажет Apple на презентации 9 сентября

Мероприятие пройдет 9 сентября на территории Apple Park, в фокусе — новое поколение смартфонов, часов и аксессуаров.

Линейка iPhone 17

Компания готовит сразу четыре модели:

базовый iPhone 17 с созданным на основе прошлогоднего дизайна техническим обновлением;

ультратонкий iPhone 17 Air, который должен заменить серию Plus;

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — флагманы с новым оформлением камер.

Модель iPhone 17 Air заявлена как самый тонкий смартфон Apple — около 5,5 мм — с дисплеем чуть меньше, чем у iPhone 16 Plus, а линейку Plus предположительно снимут с производства.

Линейка смартфонов iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

По предварительным данным, модуль камеры в Pro и Pro Max растянется на всю ширину задней панели вместо привычного "квадратного" блока. Корпус станет несколько толще для лучшей автономности.

iOS 26

Все новинки будут работать на iOS 26 с обновленным визуальным стилем Liquid Glass.

Операционная система iOS 26 с новым визуальным стилем. Фото: кадр из видео/YouTube

Среди ключевых возможностей — умный скрининг вызовов, перевод звонков в реальном времени и отдельное приложение Games, собирающее все игры пользователя в одном месте.

Apple Watch

Ожидаются Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, не исключено и обновление Apple Watch SE. Компания традиционно расширит линейку ремешков: возможны новые цвета, дизайны и материалы, в частности переход от FineWoven к новому премиальному текстилю TechWoven.

AirPods Pro 3

После нескольких лет без апдейтов наушники могут получить третье поколение. Неофициально им приписывают новые биометрические функции, среди которых — измерение частоты сердцебиения.

Напомним, по данным инсайдеров, Apple готовит сверхтонкий iPhone 17 Air, который может стать преемником iPhone 16 Plus уже этой осенью. При этом для уменьшения толщины компания, вероятно, пойдет на компромиссы.

Также мы писали, что iOS 26 уже доступна в публичных бета-версиях как для разработчиков, так и для всех желающих. Обновление приносит ряд заметных изменений в дизайне и функциональности и предлагает несколько новых возможностей, которые могут стать любимыми среди пользователей.