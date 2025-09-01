Android та iOS краще "дружитимуть" — Google готує нову функцію

В руках смартфон Samsung з Android та iPhone з iOS. Фото: кадр з відео/YouTube

Google може дати iPhone те, чого раніше не було: кросплатформовий обмін файлами через Quick Share. Сліди в коді свідчать, що компанія тестує можливість надсилати зашифровані файли на iOS і macOS, що суттєво спростить обмін між Android і пристроями Apple.

Як працюватиме нова функція

У найсвіжішій версії Google Play Services виявили рядок коду зі згадкою про "обмін наскрізно зашифрованими файлами з iPhone та іншими пристроями". Поруч — інший рядок із вимогою "увійти в акаунт, щоб ділитися", що натякає на автентифікацію перед передаванням даних.

Меню передавання файлів з Android на iPhone з вимогою авторизації. Фото: Android Authority

Припускають, що вимога входу може бути пов'язана з видимістю пристроїв під час обміну між різними операційними системами або із заходами безпеки — але наразі це лише спекуляції. Перші натяки на Quick Share для iPhone з'являлися ще наприкінці минулого року в GitHub-репозиторії, тож можна вважати, що ідея справді на радарі Google, навіть якщо публічних заяв компанія не робила.

Нині Quick Share забезпечує швидке передавання файлів між сумісними Android-пристроями (зокрема Pixel 10 і Galaxy S25) та на ПК. В екосистемі Apple для цього існує AirDrop, але він працює лише між iPhone, iPad і Mac. Обмін, наприклад, між iPhone 16 і Pixel 10 досі залишається клопітким.

