Чи можна заразити смартфон вірусом, просто відкривши сайт — всі ризики

Лише відкриття сторінки в браузері рідко призводить до зараження смартфона — сучасні Android та iOS ізолюють сайти в "пісочниці". Однак у виняткових випадках зловмисники можуть скористатися вразливостями, тож важливо тримати систему в актуальному стані.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна інфікувати свій смартфон, просто відкривши сторінку в інтернеті.

Чи можна підчепити вірус, просто відкривши сайт

Сайти в мобільних браузерах працюють у відокремленому середовищі, яке не дає їм напряму взаємодіяти з файлами чи системою пристрою. Тому простий перехід на сторінку майже ніколи не стає причиною зараження.

"Майже ніколи" — тому що інколи з'являються помилки у браузерах або самих ОС. На їх основі створюють так звані drive-by-атаки, коли без явної згоди користувача може запускатися приховане завантаження й встановлення шкідливого ПЗ. Такі інциденти трапляються вкрай рідко й зазвичай швидко блокуються оновленнями. Втім, якщо телефон давно не отримував патчів безпеки або дуже застарів, ризик дещо зростає.

Набагато частіше небезпеку становить соціальна інженерія: сайт показує спливаюче вікно на кшталт "Ваш телефон заражено, терміново встановіть антивірус!" або "Натисніть тут, щоб продовжити". Такі сценарії вимагають натискання та підтвердження від користувача — і саме це відкриває шлях для експлойтів.

Висновок простий: вчасно оновлюйте систему й браузер, не завантажуйте файли зі сумнівних ресурсів і ігноруйте "лякалки" в банерах. Сам по собі візит навіть на підозрілу сторінку майже ніколи не небезпечний.

