Вбивають заряд та крадуть особисті дані — 3 типи шкідливих додатків на Android

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Навіть найсучасніший Android‑смартфон може сповільнюватися й розряджатися швидше, якщо в ньому гніздяться зайві програми. Експерти виокремлюють три категорії застосунків, яких краще уникати або негайно позбутися.

Про це пише РадіоТрек.

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Flashlight‑програми (ліхтарики)

У більшості телефонів уже є вбудований ліхтарик, отже сторонні "ліхтарики" лише даремно витрачають заряд, засмічують пам'ять рекламою й можуть містити шкідливий код. Простіше кажучи, їх краще оминати.

Клінери

Такі застосунки обіцяють очистити оперативну й постійну пам'ять та продовжити час автономної роботи. Насправді 90% із них імітують бурхливу діяльність: виводять красиві графіки та цифри, але нічого суттєвого не видаляють. Ба більше, самі клінери активно розряджають батарею й навантажують процесор.

Гороскопи

Найризикованіша категорія. Передбачення підбираються випадково, а всередині таких програм часто ховаються віруси або шпигунські модулі. Встановлюючи гороскоп, користувач ризикує не лише даремно витратити час, а й втратити гроші чи особисті дані.

Нагадаємо, шпигунські програми часто маскуються під звичайні додатки й залишаються непоміченими. Але фахівці з кібербезпеки назвали п'ять симптомів, які допоможуть виявити стеження ще до того, як воно завдасть шкоди.

Також ми писали, що смартфон став частиною нашого життя, але водночас і потенційним вікном для зловмисників. Його зручність може коштувати приватності, якщо не дотримуватися основних правил цифрової безпеки.