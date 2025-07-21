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Главная Технологии Опасные приложения — что нужно удалить с Android прямо сейчас

Опасные приложения — что нужно удалить с Android прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:52
Убивают заряд и воруют личные данные — 3 типа вредоносных приложений на Android
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Даже самый современный Android-смартфон может замедляться и разряжаться быстрее, если в нем гнездятся лишние программы. Эксперты выделяют три категории приложений, которых лучше избегать или немедленно избавиться.

Об этом пишет РадиоТрек.

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Flashlight-программы (фонарики)

В большинстве телефонов уже есть встроенный фонарик, так что сторонние "фонарики" только зря тратят заряд, засоряют память рекламой и могут содержать вредоносный код. Проще говоря, их лучше обходить стороной.

Клинеры

Такие приложения обещают очистить оперативную и постоянную память и продлить время автономной работы. На самом деле 90% из них имитируют бурную деятельность: выводят красивые графики и цифры, но ничего существенного не удаляют. Более того, сами клинеры активно разряжают батарею и нагружают процессор.

Гороскопы

Самая рискованная категория. Предсказания подбираются случайно, а внутри таких программ часто скрываются вирусы или шпионские модули. Устанавливая гороскоп, пользователь рискует не только зря потратить время, но и потерять деньги или личные данные.

Напомним, шпионские программы часто маскируются под обычные приложения и остаются незамеченными. Но специалисты по кибербезопасности назвали пять симптомов, которые помогут выявить слежку еще до того, как она нанесет вред.

Также мы писали, что смартфон стал частью нашей жизни, но одновременно и потенциальным окном для злоумышленников. Его удобство может стоить приватности, если не соблюдать основные правила цифровой безопасности.

Android приложение смартфон вирус безопасность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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