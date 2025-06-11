Небезпечні додатки шпигунів — які програми видалити з телефону просто зараз

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Відтепер головною мішенню російських спецслужб стали персональні гаджети українців, зокрема військовослужбовців. Фахівці наполягають: будь-який застосунок, установлений без ретельної перевірки, здатен відкрити зловмисникам доступ до даних на вашому телефоні.

Про це пише Хвиля.

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За даними кіберфахівців, ГРУ та ФСБ суттєво змінили тактику: замість атак на критичну інфраструктуру вони просувають шкідливе програмне забезпечення безпосередньо на особисті пристрої. Найпоширеніші методи інфікування — це масове розсилання підозрілих посилань у месенджерах, які після натискання непомітно встановлюють троянські програми, а також створення клонів популярних застосунків з автентичним інтерфейсом.

Окрему небезпеку становлять продукти російського походження, що потрапляють навіть у відомі магазини мобільного софту. Під виглядом звичайних ігор або утиліт приховується код, здатний стежити за користувачем, перехоплювати повідомлення або визначати геолокацію.

Експерти рекомендують уважно перевіряти розробника перед інсталяцією програми, читати матеріали розслідувань та користуватися оновленими списками небезпечного російського ПЗ. Особливу обережність слід проявляти під час надання доступу до геолокації, контактів і інших персональних даних: надмірні або незрозумілі дозволи можуть свідчити про приховану загрозу.

Нагадаємо, експерти з безпеки радять вимикати Bluetooth, коли в ньому немає потреби. За їхніми словами, постійно увімкнений модуль не лише пришвидшує розряд батареї, а й створює додаткові ризики для зламу та несанкціонованого доступу до даних.

Також ми писали, що близько 10% власників смартфонів у всьому світі заклеюють камеру, остерігаючись можливого стеження. Фахівці визнають, що загроза справді існує, хоча для реалізації шпигунства зазвичай потрібні спеціальні умови та доступ до пристрою.