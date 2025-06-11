Чому варто вимикати Bluetooth на смартфоні — експерти назвали дві причини

Функція Bluetooth на екрані смартфона. Фото: Pexels

Німецькі фахівці радять користувачам вимикати Bluetooth, коли він не потрібен. Експерти попереджають, що постійно активний модуль не лише скорочує час автономної роботи смартфона, а й відкриває шлях для кібератак.

Про це пише T4.

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Дослідники пояснюють, що навіть без активного з'єднання Bluetooth залишається у фоновому режимі й безперервно сканує навколишні пристрої. Через таку "невидиму роботу" акумулятор розряджається швидше, що особливо помітно під час інтенсивного використання смартфона.

Проте проблему енергоспоживання експерти вважають другорядною порівняно з кіберзагрозами. Вразливості протоколу дають змогу хакерам організовувати атаки Bluejacking (надсилання спаму), Bluebugging (повний контроль над гаджетом жертви) і перехоплення трафіку за схемою "людина посередині". Деякі програми, додають аналітики, використовують Bluetooth для непомітного збору персональних даних і подальшого таргетування реклами — на це ще у 2018 році вказували незалежні дослідження.

Отже, відключення бездротового інтерфейсу, коли він не потрібен, є базовою практикою цифрової гігієни. У світі, де смартфони зберігають дедалі більше конфіденційної інформації, навіть одна зайва піктограма на панелі може мати вирішальне значення для безпеки.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки виявили серйозну вразливість, яка потенційно загрожує мільярдам пристроїв у всьому світі. Йдеться про приховану команду, вбудовану в чип Bluetooth, що використовується у великій кількості гаджетів.

Також ми писали, що Bluetooth уже давно став невіднятною частиною сучасних смартфонів і гаджетів, однак саме це робить його привабливим для кіберзлочинців. Навіть без доступу до інтернету неналежно налаштований модуль бездротового зв'язку може відкрити небезпечну лазівку в системі безпеки пристрою.