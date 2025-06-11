Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Технології arrow Як Bluetooth відкриває хакерам доступ до вашого телефону arrow

Як Bluetooth відкриває хакерам доступ до вашого телефону

11 червня 2025 05:12
Володимир Мололкін - редактор
Чому варто вимикати Bluetooth на смартфоні — експерти назвали дві причини
Функція Bluetooth на екрані смартфона. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Німецькі фахівці радять користувачам вимикати Bluetooth, коли він не потрібен. Експерти попереджають, що постійно активний модуль не лише скорочує час автономної роботи смартфона, а й відкриває шлях для кібератак.

Про це пише T4.

Реклама
Читайте також:

Які ризики несе постійно увімкнений Bluetooth

Дослідники пояснюють, що навіть без активного з'єднання Bluetooth залишається у фоновому режимі й безперервно сканує навколишні пристрої. Через таку "невидиму роботу" акумулятор розряджається швидше, що особливо помітно під час інтенсивного використання смартфона.

Проте проблему енергоспоживання експерти вважають другорядною порівняно з кіберзагрозами. Вразливості протоколу дають змогу хакерам організовувати атаки Bluejacking (надсилання спаму), Bluebugging (повний контроль над гаджетом жертви) і перехоплення трафіку за схемою "людина посередині". Деякі програми, додають аналітики, використовують Bluetooth для непомітного збору персональних даних і подальшого таргетування реклами — на це ще у 2018 році вказували незалежні дослідження.

Отже, відключення бездротового інтерфейсу, коли він не потрібен, є базовою практикою цифрової гігієни. У світі, де смартфони зберігають дедалі більше конфіденційної інформації, навіть одна зайва піктограма на панелі може мати вирішальне значення для безпеки.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки виявили серйозну вразливість, яка потенційно загрожує мільярдам пристроїв у всьому світі. Йдеться про приховану команду, вбудовану в чип Bluetooth, що використовується у великій кількості гаджетів.

Також ми писали, що Bluetooth уже давно став невіднятною частиною сучасних смартфонів і гаджетів, однак саме це робить його привабливим для кіберзлочинців. Навіть без доступу до інтернету неналежно налаштований модуль бездротового зв'язку може відкрити небезпечну лазівку в системі безпеки пристрою.

зв'язок безпека акумулятор функції Bluetooth мобільний телефон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації