Почему стоит выключать Bluetooth на смартфоне — эксперты назвали две причины

Функция Bluetooth на экране смартфона. Фото: Pexels

Немецкие специалисты советуют пользователям выключать Bluetooth, когда он не нужен. Эксперты предупреждают, что постоянно активный модуль не только сокращает время автономной работы смартфона, но и открывает путь для кибератак.

Об этом пишет T4.

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Исследователи объясняют, что даже без активного соединения Bluetooth остается в фоновом режиме и непрерывно сканирует окружающие устройства. Из-за такой "невидимой работы" аккумулятор разряжается быстрее, что особенно заметно при интенсивном использовании смартфона.

Однако проблему энергопотребления эксперты считают второстепенной по сравнению с киберугрозами. Уязвимости протокола позволяют хакерам организовывать атаки Bluejacking (отправка спама), Bluebugging (полный контроль над гаджетом жертвы) и перехват трафика по схеме "человек посередине". Некоторые программы, добавляют аналитики, используют Bluetooth для незаметного сбора персональных данных и последующего таргетирования рекламы — на это еще в 2018 году указывали независимые исследования.

Итак, отключение беспроводного интерфейса, когда он не нужен, является базовой практикой цифровой гигиены. В мире, где смартфоны хранят все больше конфиденциальной информации, даже одна лишняя пиктограмма на панели может иметь решающее значение для безопасности.

Напомним, специалисты по кибербезопасности обнаружили серьезную уязвимость, которая потенциально угрожает миллиардам устройств во всем мире. Речь идет о скрытой команде, встроенной в чип Bluetooth, используемый в большом количестве гаджетов.

Также мы писали, что Bluetooth уже давно стал неотъемлемой частью современных смартфонов и гаджетов, однако именно это делает его привлекательным для киберпреступников. Даже без доступа к интернету неподобающе настроенный модуль беспроводной связи может открыть опасную лазейку в системе безопасности устройства.