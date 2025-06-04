Камера смартфона і шпигунство — чи рятує заклеювання об'єктива

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Близько десятої частини власників смартфонів у світі заклеюють об'єктив пристрою, побоюючись стеження. Фахівці визнають, що ризик справді існує, хоча для шпигунства потрібні чітко визначені умови.

Про це пише ITsider.

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Чи потрібно заклеювати камеру смартфона

Зловмисники можуть активувати камеру лише якщо попередньо встановлять на телефон шпигунське ПЗ і отримають дозвіл на доступ до датчика. Після цього їм відкривається огляд як з основної, так і з фронтальної камери. Раніше виявити таку активність можна було лише за непрямими ознаками — швидким розряджанням акумулятора, перегрівом девайса чи появою незрозумілих світлин у галереї. Однак такі симптоми часто мають інші причини й не дають точного "діагнозу".

Починаючи з Android 12, в операційній системі з'явився надійніший інструмент контролю: зелений індикатор у верхній частині екрана. Крапка загоряється щоразу, коли додаток звертається до камери, мікрофона або геолокації. Натиснувши на неї, користувач може побачити перелік програм, які наразі використовують ці модулі, і вчасно помітити підозрілу активність.

Отже, фізичне заклеювання камери залишається найпростішим способом заспокоїтися, але сучасні захисні механізми Android дозволяють відстежувати потенційне стеження й без ізоляційної стрічки.

Нагадаємо, уявіть ситуацію, коли зловмисники отримують доступ до ваших особистих розмов. Прослуховування — це не вигадка, а реальна загроза, яка може призвести до витоку важливої інформації та поставити під удар вашу безпеку.

Також ми писали, що сучасний смартфон став невіднятною частиною щоденного життя, однак разом зі зручністю несе й ризики. Непомітно для власника пристрій може стати джерелом загроз для особистої приватності.