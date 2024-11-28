Захист від прослуховування смартфона — як перевірити пристрій на наявність загроз

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Уявіть собі, що зловмисники можуть отримати доступ до ваших приватних розмов. Прослуховування є реальною загрозою, яка може спричинити шкоду безпеці та витоку конфіденційної інформації.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як дізнатися, що телефон прослуховують та як захиститися від небажаних атак.

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Які ознаки того, що телефон може прослуховуватися

Виявити прослуховування можна за такими ознаками:

смартфон раптово почав швидко втрачати заряд, що може бути ознакою роботи шпигунського ПЗ, яке активно використовує ресурси пристрою;

смартфон нагрівається в режимі очікування, що може бути ознакою роботи шпигунського ПЗ у фоновому режимі, що відправляє дані без вашого відома;

збільшення використання мобільного інтернету, що може бути ознакою передачі даних на сторонні сервери;

поява застосунків, які ви не встановлювали;

сторонні шуми та перешкоди під час телефонних розмов.

Які методи для перевірки телефона на прослуховування

Існує кілька способів визначити, чи слухається ваш телефон. Виявити потенційні загрози можна так:

наберіть *#21# — код покаже, чи ввімкнено переадресацію ваших дзвінків на інший номер;

наберіть *#62# — це перевірка переадресації, якщо телефон вимкнений і перебуває поза зоною дії мережі.

Додатково можна завантажити додатки, які допоможуть виявити загрози на смартфоні:

антивірусні програми, такі як Norton або Avast, можуть виявити шпигунське ПЗ та видалити його;

антишпигунські застосунки, такі як Spyware Detector або Anti Spy Mobile, допомагають знайти й видалити шкідливі програми.

Як вимкнути прослуховування на телефоні

Важливо знати, як вимкнути прослуховування телефону, якщо є підозра на нього.

Видалення підозрілих застосунків

Перевірте список встановлених додатків та видаліть незнайомі та підозрілі програми. Також обмежте доступ застосунків до мікрофона та камери.

Скидання до заводських налаштувань

Заздалегідь зробіть резервну копію вашої системи. В меню налаштувань оберіть пункт "Скидання" або "Відновлення". Після завершення процесу перевірте смартфон на підозрілу поведінку.

Встановлюйте важливі оновлення безпеки

Регулярно перевіряйте смартфон на наявність оновлень операційної системи. На останні моделі пристроїв розробники завжди випускають оновлення безпеки.

Використовуйте антивіруси

Знайдіть та завантажте надійне антивірусне програмне забезпечення. В ньому можна регулярно проводити повне сканування системи на виявлення загроз або шпигунських програм.

Як захистити смартфон від прослуховування

Захист телефона складається з базових запобіжних заходів та регулярного моніторингу активності пристрою. Завжди дотримуйтеся цих правил:

завантажуйте застосунки лише з офіційних магазинів (Google Play, AppStore);

регулярно оновлюйте систему для зниження ризику зламу пристрою та встановлення шкідливого ПЗ;

використовуйте складні та унікальні паролі для різних облікових записів;

вмикайте двофакторну аутентифікацію там, де це можливо;

уникайте відкритих Wi-Fi мереж або використовуйте VPN для шифрування інтернет-трафіку.

Ви зможете захистити свої особисті дані на телефоні, використовуючи ці поради.

Нагадаємо, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів, оскільки кількість зломів і порушень зросла останнім часом. Ці проблеми не можна сприймати легковажно, оскільки вони можуть призвести до недовіри до продуктів і послуг. Користувачі зараз стурбовані дивним і незвичним явищем, яке виникає на iPhone.

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