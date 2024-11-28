Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы arrow

Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

28 ноября 2024 18:55
Владимир Мололкин - редактор
Защита от прослушивания смартфона — как проверить устройство на наличие угроз
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Представьте себе, что злоумышленники могут получить доступ к вашим приватным разговорам. Прослушивание представляет собой реальную угрозу, которая может навредить безопасности и спровоцировать утечку конфиденциальной информации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как узнать, что телефон прослушивают, и как защититься от нежелательных атак.

Читайте также:

Какие признаки того, что телефон может прослушиваться

Выявить прослушивание можно по следующим признакам:

  • смартфон внезапно начал быстро терять заряд, что может являться признаком работы шпионского ПО, активно использующего ресурсы устройства;
  • смартфон нагревается в режиме ожидания, что может являться признаком работы шпионского ПО в фоновом режиме, отправляющего данные без вашего ведома;
  • увеличение использования мобильного интернета, что может являться признаком передачи данных на сторонние серверы;
  • появление приложений, которые вы не устанавливали;
  • посторонние шумы и помехи при телефонных разговорах.

Какие методы для проверки телефона на прослушивание

Существует несколько способов определить, слушается ли ваш телефон. Выявить потенциальные угрозы можно так:

  • наберите *#21# — код покажет, включена ли переадресация звонков на другой номер;
  • наберите *#62# — это проверка переадресации, если телефон выключен и находится вне зоны действия сети.

Дополнительно можно скачать приложения, которые помогут обнаружить угрозы на смартфоне:

  • антивирусные программы, такие как Norton или Avast, могут обнаружить шпионское ПО и удалить его;
  • антишпионские приложения, такие как Spyware Detector или Anti Spy Mobile, помогают найти и удалить вредоносные программы.

Как отключить прослушивание на телефоне

Важно знать, как отключить прослушивание телефона, если есть подозрение на него.

Удаление подозрительных приложений

Проверьте список установленных приложений и удалите незнакомые и подозрительные программы. Также ограничьте доступ приложений к микрофону и камере.

Сброс до заводских настроек

Предварительно сделайте резервную копию вашей системы. В меню настроек выберите пункт "Сброс" или "Восстановление". После завершения процесса проверьте смартфон на подозрительное поведение.

Устанавливайте важные обновления безопасности

Регулярно проверяйте смартфон на наличие обновлений операционной системы. На последние модели устройств разработчики всегда делают обновления безопасности.

Используйте антивирусы

Найдите и загрузите надежное антивирусное программное обеспечение. В нем можно регулярно проводить полное сканирование системы для выявления угроз или шпионских программ.

Как защитить смартфон от прослушивания

Защита телефона состоит из базовых мер предосторожности и регулярного мониторинга активности устройства. Всегда соблюдайте эти правила:

  • загружайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, AppStore);
  • регулярно обновляйте систему для снижения риска взлома устройства и установки вредоносного ПО;
  • используйте сложные и уникальные пароли для различных аккаунтов;
  • включайте двухфакторную аутентификацию там, где это возможно;
  • избегайте открытых сетей Wi-Fi или используйте VPN для шифрования интернет-трафика.

Вы сможете оградить свои личные данные на телефоне, используя эти советы.

Напомним, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей, поскольку количество взломов и нарушений выросло в последнее время. Эти проблемы нельзя воспринимать легкомысленно, поскольку они могут привести к недоверию к продуктам и услугам. Пользователи сейчас озабочены странным и необычным явлением, возникающим на iPhone.

Также мы писали, что разработчики NordPass составили рейтинг из 200 самых распространенных и менее надежных паролей. Они стали общедоступными благодаря утечкам данных в 2024 году.

 

шпионаж телефоны смартфон кибербезопасность безопасность пароль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

20:02 Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

20:00 Как временно непригодному выехать за границу — порядок действий

19:55 В Киевской области раздались взрывы — КОВА обратилась к жителям

Срочная новость

19:54 Мощные взрывы в Ровенской области — в ОВА прокомментировали

19:23 Динамо-Виктория — Шовковский удивил стартовым составом

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

19:21 Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра

18:55 Смартфон прослушивается — как обнаружить и защититься от угрозы

18:39 Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

18:22 Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией