Защита от прослушивания смартфона — как проверить устройство на наличие угроз

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Представьте себе, что злоумышленники могут получить доступ к вашим приватным разговорам. Прослушивание представляет собой реальную угрозу, которая может навредить безопасности и спровоцировать утечку конфиденциальной информации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как узнать, что телефон прослушивают, и как защититься от нежелательных атак.

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Какие признаки того, что телефон может прослушиваться

Выявить прослушивание можно по следующим признакам:

смартфон внезапно начал быстро терять заряд, что может являться признаком работы шпионского ПО, активно использующего ресурсы устройства;

смартфон нагревается в режиме ожидания, что может являться признаком работы шпионского ПО в фоновом режиме, отправляющего данные без вашего ведома;

увеличение использования мобильного интернета, что может являться признаком передачи данных на сторонние серверы;

появление приложений, которые вы не устанавливали;

посторонние шумы и помехи при телефонных разговорах.

Какие методы для проверки телефона на прослушивание

Существует несколько способов определить, слушается ли ваш телефон. Выявить потенциальные угрозы можно так:

наберите *#21# — код покажет, включена ли переадресация звонков на другой номер;

наберите *#62# — это проверка переадресации, если телефон выключен и находится вне зоны действия сети.

Дополнительно можно скачать приложения, которые помогут обнаружить угрозы на смартфоне:

антивирусные программы, такие как Norton или Avast, могут обнаружить шпионское ПО и удалить его;

антишпионские приложения, такие как Spyware Detector или Anti Spy Mobile, помогают найти и удалить вредоносные программы.

Как отключить прослушивание на телефоне

Важно знать, как отключить прослушивание телефона, если есть подозрение на него.

Удаление подозрительных приложений

Проверьте список установленных приложений и удалите незнакомые и подозрительные программы. Также ограничьте доступ приложений к микрофону и камере.

Сброс до заводских настроек

Предварительно сделайте резервную копию вашей системы. В меню настроек выберите пункт "Сброс" или "Восстановление". После завершения процесса проверьте смартфон на подозрительное поведение.

Устанавливайте важные обновления безопасности

Регулярно проверяйте смартфон на наличие обновлений операционной системы. На последние модели устройств разработчики всегда делают обновления безопасности.

Используйте антивирусы

Найдите и загрузите надежное антивирусное программное обеспечение. В нем можно регулярно проводить полное сканирование системы для выявления угроз или шпионских программ.

Как защитить смартфон от прослушивания

Защита телефона состоит из базовых мер предосторожности и регулярного мониторинга активности устройства. Всегда соблюдайте эти правила:

загружайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, AppStore);

регулярно обновляйте систему для снижения риска взлома устройства и установки вредоносного ПО;

используйте сложные и уникальные пароли для различных аккаунтов;

включайте двухфакторную аутентификацию там, где это возможно;

избегайте открытых сетей Wi-Fi или используйте VPN для шифрования интернет-трафика.

Вы сможете оградить свои личные данные на телефоне, используя эти советы.

Напомним, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей, поскольку количество взломов и нарушений выросло в последнее время. Эти проблемы нельзя воспринимать легкомысленно, поскольку они могут привести к недоверию к продуктам и услугам. Пользователи сейчас озабочены странным и необычным явлением, возникающим на iPhone.

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