Чи потрібен антивірус на Android — як захистити телефон від вірусів

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфони не тільки можуть зберігати велику кількість даних, але й дозволяють підключатися до Інтернету, що дає власникам безмежні можливості. Звичайно, ми всі прагнемо захистити наші персональні дані та докладаємо всіх зусиль, щоб запобігти фізичному або дистанційному проникненню зловмисників до пристрою. Отже, багато людей завантажують антивірус на Android, який повинен нейтралізувати небезпеку, коли вона виникне.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи потрібно завантажувати антивірус на телефоні.

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Як захистити телефон на Android від вірусів

Від самого початку кожен Android-смартфон із сервісами Google має захист, який обмежує дії користувача, які можуть призвести до активності вірусу:

вбудована система захисту Google Protect у магазин додатків;

заборона на встановлення додатків із невідомих джерел;

ретельне модерування магазину Google Play, з якого можна завантажувати ігри та програми.

Щоб встановити гру або програму вручну, можна зняти заборону на встановлення програм з невідомих джерел. Смартфон стане в небезпеці після цього? Рівень захисту значно знизиться. Проте, захист Google дозволяє визначити небезпеку під час спроби відкрити інсталяційний пакет. Хоча система не заблокує встановлення, вона повідомить про небезпеку застосунку, якщо він справді містить вірус. Крім того, в майбутньому ви отримаєте подібні сповіщення.

Важливо розглянути додаткові варіанти. Що станеться, якщо злочинець безпосередньо отримає смартфон? Чи може він встановити шкідливий програмний продукт? Це можливо, але лише за умови, що смартфон не налаштований на розблокування за відбитком пальця, паролем або графічним ключем. Навіть якщо Android-смартфон підключений до ПК, він не зможе отримати доступ до ваших персональних даних під час блокування екрана. Необхідно розблокувати екран пристрою, щоб досягти мети.

Чи потрібно завантажувати антивірус на телефон

Антивірус на Android, по суті, копіює функціональність системи безпеки Google, щоб перевірити потенційні небезпеки в програмах, які працюють на смартфоні. Але остаточне рішення щодо вірусу на телефоні приймає саме власник.

Водночас антивіруси для телефону мають блокувальники реклами, VPN, засоби очищення пам’яті та інші функції, які Android за замовчуванням не має. Звичайно, це корисно, але це не стосується захисту від загроз. Тим паче, що часто виробники смартфонів встановлюють антивірус поверх системного компонента Android.

Що потрібно зробити для захисту смартфона

Завантаження додаткового антивірусу на телефон не зменшує ймовірність виникнення небезпек. Таким чином, засіб захисту не видаляє небезпечні програми без відома користувача, тобто ви будете змушені приймати рішення щодо нейтралізації небезпеки самостійно.

Є деякі поради, які допоможуть захистити телефон від вірусів, не використовуючи додаткових програм:

використовуйте стандартний магазин для інсталяції додатків, як-от Google Play або AppGallery на HUAWEI;

якщо потрібний додаток недоступний у магазині, встановіть його вручну, але використовуйте APK-файл лише з офіційного сайту розробника або з перевіреного каталогу, такого як APKPure;

стежте за повідомленнями системи про наявність загроз і типами загроз, які можуть виникнути під час інсталяції;

у разі виявлення в пам’яті телефону сумнівних APK-файлів видаляйте їх і не намагайтеся відкрити.

Крім того, якщо додаток вимагає отримання прав суперкористувача, в жодному разі не відкривайте root-доступ на Android. Root підвищує уразливість смартфона. Отже, не робіть дій, які можуть поставити під загрозу безпеку пристрою.

Нагадаємо, в Україні погода стає все холоднішою. Акумулятори смартфонів можуть працювати при температурі від 0 до +35 градусів. Майже неможливо витримувати цей діапазон в холодну пору року. Щоб пристрій не страждав від низьких температур, важливо дотримуватися низки правил.

Також ми писали, що через обстріли з боку Росії українці змушені адаптуватися до відключення електроенергії. У таких ситуаціях смартфон часто служить єдиним засобом зв’язку, тому питання заряджання стає надзвичайно важливим.