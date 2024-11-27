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Нужен ли антивирус на Android-смартфонах в 2024 году

27 ноября 2024 09:25
Владимир Мололкин - редактор
Нужен ли антивирус на Android — как защитить телефон от вирусов
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Смартфоны не только могут хранить большое количество данных, но и позволяют подключаться к Интернету, что дает владельцам безграничные возможности. Конечно, мы все стремимся защитить наши персональные данные и прилагаем все усилия, чтобы предотвратить физическое или дистанционное проникновение злоумышленников к устройству. Итак, многие загружают антивирус на Android, который должен нейтрализовать опасность, когда она возникнет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, нужно ли устанавливать антивирус на телефоне.

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Как защитить телефон на Android от вирусов

С самого начала каждый Android-смартфон с сервисами Google имеет защиту, которая ограничивает действия пользователя, которые могут привести к активности вируса:

  • встроенная система защиты Google Protect в магазине приложений;
  • запрет на установку приложений из неизвестных источников;
  • тщательное модерирование магазина Google Play, из которого можно загружать игры и приложения.

Чтобы установить игру или программу вручную, можно снять запрет на установку программ из неизвестных источников. Смартфон окажется в опасности после этого? Уровень защиты значительно снизится. Однако защита Google позволяет определить опасность при попытке открыть установочный пакет. Хотя система не заблокирует установку, она сообщит об опасности приложения, если оно действительно содержит вирус. Кроме того, в будущем вы получите подобные уведомления.

Важно рассмотреть дополнительные варианты. Что произойдет, если преступник напрямую получит смартфон? Может ли он установить вредоносный программный продукт? Это возможно, но только при условии, что смартфон не настроен на разблокировку по отпечатку пальца, паролю или графическому ключу. Даже если Android-смартфон подключен к ПК, он не сможет получить доступ к вашим персональным данным при блокировке экрана. Для достижения цели необходимо разблокировать экран устройства.

Нужно ли загружать антивирус на телефон

Антивирус на Android по сути копирует функциональность системы безопасности Google, чтобы проверить потенциальные опасности в приложениях, работающих на смартфоне. Но окончательное решение по вирусу на телефоне принимает именно владелец.

В то же время, антивирусы для телефона имеют блокировщики рекламы, VPN, средства очистки памяти и другие функции, которые Android по умолчанию не имеет. Конечно, это полезно, но это не касается защиты от угроз. Тем более что часто производители смартфонов устанавливают антивирус поверх системного компонента Android.

Что нужно сделать для защиты смартфона

Загрузка дополнительного антивируса на телефон не уменьшает вероятность возникновения опасностей. Таким образом, средство защиты не удаляет опасные программы без ведома пользователя, то есть вы будете вынуждены принимать решения по нейтрализации опасности самостоятельно.

Есть некоторые советы, которые помогут защитить телефон от вирусов, не используя дополнительные программы:

  • используйте стандартный магазин для установки приложений, такие как Google Play или AppGallery на HUAWEI;
  • если нужное приложение недоступно в магазине, установите его вручную, но используйте APK-файл только с официального сайта разработчика или из проверенного каталога, такого как APKPure;
  • следите за сообщениями системы о наличии угроз и типах угроз, которые могут возникнуть при установке;
  • в случае обнаружения в памяти телефона сомнительных APK-файлов удаляйте их и не пытайтесь открыть.

Кроме того, если приложение требует получения прав суперпользователя, ни в коем случае не открывайте root-доступ на Android. Root повышает уязвимость смартфона. Следовательно, не совершайте действий, которые могут поставить под угрозу безопасность устройства.

Напомним, в Украине погода становится все холоднее. Аккумуляторы смартфонов могут работать при температуре от 0 до +35 градусов. Почти невозможно выдерживать этот диапазон в холодное время года. Чтобы устройство не страдало от низких температур, важно соблюдать ряд правил.

Также мы писали, что из-за обстрелов со стороны России украинцы вынуждены адаптироваться к отключению электроэнергии. В таких ситуациях смартфон часто служит единственным средством связи, поэтому вопрос подзарядки становится чрезвычайно важным.

телефоны смартфон вирус советы безопасность

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