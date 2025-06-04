Камера смартфона и шпионаж — спасает ли заклеивание объектива

Фишка Android, которая покажет, следят ли за вами — как работает
Около десятой части владельцев смартфонов в мире заклеивают объектив устройства, опасаясь слежки. Специалисты признают, что риск действительно существует, хотя для шпионажа нужны четко определенные условия.
Об этом пишет ITsider.
Нужно ли заклеивать камеру смартфона
Злоумышленники могут активировать камеру только если предварительно установят на телефон шпионское ПО и получат разрешение на доступ к датчику. После этого им открывается обзор как с основной, так и с фронтальной камеры. Ранее выявить такую активность можно было только по косвенным признакам — быстрой разрядкой аккумулятора, перегревом девайса или появлением непонятных фотографий в галерее. Однако такие симптомы часто имеют другие причины и не дают точного "диагноза".
Начиная с Android 12, в операционной системе появился более надежный инструмент контроля: зеленый индикатор в верхней части экрана. Точка загорается всякий раз, когда приложение обращается к камере, микрофону или геолокации. Нажав на нее, пользователь может увидеть перечень программ, которые сейчас используют эти модули, и вовремя заметить подозрительную активность.
Таким образом, физическое заклеивание камеры остается самым простым способом успокоиться, но современные защитные механизмы Android позволяют отслеживать потенциальную слежку и без изоленты.
Напомним, представьте ситуацию, когда злоумышленники получают доступ к вашим личным разговорам. Прослушивание — это не выдумка, а реальная угроза, которая может привести к утечке важной информации и поставить под удар вашу безопасность.
Также мы писали, что современный смартфон стал неотъемлемой частью ежедневной жизни, однако вместе с удобством несет и риски. Незаметно для владельца устройство может стать источником угроз для личной приватности.
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