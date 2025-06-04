Камера смартфона и шпионаж — спасает ли заклеивание объектива

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Около десятой части владельцев смартфонов в мире заклеивают объектив устройства, опасаясь слежки. Специалисты признают, что риск действительно существует, хотя для шпионажа нужны четко определенные условия.

Об этом пишет ITsider.

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Нужно ли заклеивать камеру смартфона

Злоумышленники могут активировать камеру только если предварительно установят на телефон шпионское ПО и получат разрешение на доступ к датчику. После этого им открывается обзор как с основной, так и с фронтальной камеры. Ранее выявить такую активность можно было только по косвенным признакам — быстрой разрядкой аккумулятора, перегревом девайса или появлением непонятных фотографий в галерее. Однако такие симптомы часто имеют другие причины и не дают точного "диагноза".

Начиная с Android 12, в операционной системе появился более надежный инструмент контроля: зеленый индикатор в верхней части экрана. Точка загорается всякий раз, когда приложение обращается к камере, микрофону или геолокации. Нажав на нее, пользователь может увидеть перечень программ, которые сейчас используют эти модули, и вовремя заметить подозрительную активность.

Таким образом, физическое заклеивание камеры остается самым простым способом успокоиться, но современные защитные механизмы Android позволяют отслеживать потенциальную слежку и без изоленты.

Напомним, представьте ситуацию, когда злоумышленники получают доступ к вашим личным разговорам. Прослушивание — это не выдумка, а реальная угроза, которая может привести к утечке важной информации и поставить под удар вашу безопасность.

Также мы писали, что современный смартфон стал неотъемлемой частью ежедневной жизни, однако вместе с удобством несет и риски. Незаметно для владельца устройство может стать источником угроз для личной приватности.