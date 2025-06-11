Опасные приложения шпионов — какие программы удалить с телефона прямо сейчас

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Отныне главной мишенью российских спецслужб стали персональные гаджеты украинцев, в частности военнослужащих. Специалисты настаивают: любое приложение, установленное без тщательной проверки, способно открыть злоумышленникам доступ к данным на вашем телефоне.

Об этом пишет Хвиля.

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По данным киберспециалистов, ГРУ и ФСБ существенно изменили тактику: вместо атак на критическую инфраструктуру они продвигают вредоносное программное обеспечение непосредственно на личные устройства. Самые распространенные методы инфицирования — это массовая рассылка подозрительных ссылок в мессенджерах, которые после нажатия незаметно устанавливают троянские программы, а также создание клонов популярных приложений с аутентичным интерфейсом.

Отдельную опасность представляют продукты российского происхождения, попадающие даже в известные магазины мобильного софта. Под видом обычных игр или утилит скрывается код, способный следить за пользователем, перехватывать сообщения или определять геолокацию.

Эксперты рекомендуют внимательно проверять разработчика перед установкой программы, читать материалы расследований и пользоваться обновленными списками опасного российского ПО. Особую осторожность следует проявлять при предоставлении доступа к геолокации, контактам и другим персональным данным: чрезмерные или непонятные разрешения могут свидетельствовать о скрытой угрозе.

Напомним, эксперты по безопасности советуют выключать Bluetooth, когда в нем нет необходимости. По их словам, постоянно включенный модуль не только ускоряет разряд батареи, но и создает дополнительные риски для взлома и несанкционированного доступа к данным.

Также мы писали, что около 10% владельцев смартфонов во всем мире заклеивают камеру, опасаясь возможной слежки. Специалисты признают, что угроза действительно существует, хотя для реализации шпионажа обычно нужны специальные условия и доступ к устройству.