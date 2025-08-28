Можно ли заразить смартфон вирусом, просто открыв сайт — все риски

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Только открытие страницы в браузере редко приводит к заражению смартфона — современные Android и iOS изолируют сайты в "песочнице". Однако в исключительных случаях злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями, поэтому важно держать систему в актуальном состоянии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли инфицировать свой смартфон, просто открыв страницу в интернете.

Можно ли подцепить вирус, просто открыв сайт

Сайты в мобильных браузерах работают в обособленной среде, которая не дает им напрямую взаимодействовать с файлами или системой устройства. Поэтому простой переход на страницу почти никогда не становится причиной заражения.

"Почти никогда" — потому что иногда появляются ошибки в браузерах или самих ОС. На их основе создают так называемые drive-by-атаки, когда без явного согласия пользователя может запускаться скрытая загрузка и установка вредоносного ПО. Такие инциденты случаются крайне редко и обычно быстро блокируются обновлениями. Впрочем, если телефон давно не получал патчей безопасности или очень устарел, риск несколько возрастает.

Гораздо чаще опасность представляет социальная инженерия: сайт показывает всплывающее окно вроде "Ваш телефон заражен, срочно установите антивирус!" или "Нажмите здесь, чтобы продолжить". Такие сценарии требуют нажатия и подтверждения от пользователя — и именно это открывает путь для эксплойтов.

Вывод прост: вовремя обновляйте систему и браузер, не скачивайте файлы с сомнительных ресурсов и игнорируйте "пугалки" в баннерах. Сам по себе визит даже на подозрительную страницу почти никогда не опасен.

