Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Вирусы на Android и iPhone — достаточно ли только перейти на сайт

Вирусы на Android и iPhone — достаточно ли только перейти на сайт

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 06:12
Можно ли заразить смартфон вирусом, просто открыв сайт — все риски
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Только открытие страницы в браузере редко приводит к заражению смартфона — современные Android и iOS изолируют сайты в "песочнице". Однако в исключительных случаях злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями, поэтому важно держать систему в актуальном состоянии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли инфицировать свой смартфон, просто открыв страницу в интернете.

Реклама
Читайте также:

Можно ли подцепить вирус, просто открыв сайт

Сайты в мобильных браузерах работают в обособленной среде, которая не дает им напрямую взаимодействовать с файлами или системой устройства. Поэтому простой переход на страницу почти никогда не становится причиной заражения.

"Почти никогда" — потому что иногда появляются ошибки в браузерах или самих ОС. На их основе создают так называемые drive-by-атаки, когда без явного согласия пользователя может запускаться скрытая загрузка и установка вредоносного ПО. Такие инциденты случаются крайне редко и обычно быстро блокируются обновлениями. Впрочем, если телефон давно не получал патчей безопасности или очень устарел, риск несколько возрастает.

Гораздо чаще опасность представляет социальная инженерия: сайт показывает всплывающее окно вроде "Ваш телефон заражен, срочно установите антивирус!" или "Нажмите здесь, чтобы продолжить". Такие сценарии требуют нажатия и подтверждения от пользователя — и именно это открывает путь для эксплойтов.

Вывод прост: вовремя обновляйте систему и браузер, не скачивайте файлы с сомнительных ресурсов и игнорируйте "пугалки" в баннерах. Сам по себе визит даже на подозрительную страницу почти никогда не опасен.

Напомним, количество Android-устройств в мире давно исчисляется миллиардами, и именно это делает их одной из главных целей для киберпреступников. Вирусы и вредоносное ПО способны не только незаметно воровать ваши личные данные, но и засыпать устройство навязчивой рекламой и серьезно снижать его производительность.

Также мы писали, что даже самый новый Android-смартфон может начать работать медленнее и быстрее разряжаться, если в нем накапливаются лишние приложения. Эксперты выделяют три категории программ, которых лучше избегать или сразу удалить.

Android iPhone интернет вирус iOS сайты
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации