Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Віруси на Android — 5 ознак, що ваш телефон інфікований

Віруси на Android — 5 ознак, що ваш телефон інфікований

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 06:12
5 ознак, що ваш Android заражений вірусами і як їх розпізнати
Шкідливе ПО на екрані смартфона з Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Кількість Android-пристроїв у світі вимірюється мільярдами, тож вони — зручна ціль для зловмисників. Інфікований телефон може розкривати приватні дані, засипати рекламою та помітно погіршувати роботу системи.

Про п'ять ознак зараження Android-пристрою пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Найчастіше шкідники потрапляють у телефон через сумнівні застосунки з неофіційних маркетів або "зламані" версії, а також після переходів за підозрілими лінками, рідше — через "погані" USB-кабелі.

Нав'язливі спливаючі вікна

Рекламне ПО показує об'яви значно частіше й у невідповідні моменти, інколи перенаправляючи навіть без натискання. Особливо остерігайтеся поп-апів на кшталт "Call Tech Support for Assistance" — це типовий сценарій шахрайства.

Підозрілі "чужі" застосунки

Невідомі іконки, яких ви не встановлювали, часто свідчать про шкідливе ПЗ. Play Store безпечніший завдяки Play Protect, але загрози інколи прослизають. Виявили підозріле — видаліть, запустіть ручне сканування й за потреби зробіть скидання.

Перегрів і гальмування

Шкідник навантажує процесор фоновими процесами, через що телефон повільнішає, гріється й швидше розряджається. Схожі симптоми бувають і в "вікових" пристроїв, тож підтвердьте підозру перевіркою антивірусом і загальною діагностикою.

Стрибок споживання трафіку

Масове збирання та відправлення даних підвищує фонове використання мегабайтів і може знижувати швидкість у звичних застосунках. Перевірте статистику споживання даних і обмежте фон для підозрілих або "нібито системних" програм.

Незрозуміла активність

Самовільна зміна домашньої сторінки в браузері, розсилка контактам підозрілих лінків, сторонні дії — типові прояви. Шпигунське ПО може перехоплювати натискання клавіш і красти облікові дані, у разі підозри на витік негайно зверніться до відповідних служб і мінімізуйте ризики.

Нагадаємо, Google підтвердила нову хвилю атак на користувацькі акаунти. Майже 40% успішних зламів пов'язані з фішингом, а загроза інфостілерів стрімко виходить з-під контролю.

Також ми писали, що навіть найновіші Android-смартфони можуть почати працювати повільніше й швидше розряджатися через надлишок зайвих програм. Експерти виокремлюють три типи застосунків, від яких краще відмовитися, аби уникнути проблем із продуктивністю та автономністю.

Android шахрайство персональні дані смартфон вірус
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації