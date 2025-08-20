5 ознак, що ваш Android заражений вірусами і як їх розпізнати

Шкідливе ПО на екрані смартфона з Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Кількість Android-пристроїв у світі вимірюється мільярдами, тож вони — зручна ціль для зловмисників. Інфікований телефон може розкривати приватні дані, засипати рекламою та помітно погіршувати роботу системи.

Про п'ять ознак зараження Android-пристрою пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Найчастіше шкідники потрапляють у телефон через сумнівні застосунки з неофіційних маркетів або "зламані" версії, а також після переходів за підозрілими лінками, рідше — через "погані" USB-кабелі.

Нав'язливі спливаючі вікна

Рекламне ПО показує об'яви значно частіше й у невідповідні моменти, інколи перенаправляючи навіть без натискання. Особливо остерігайтеся поп-апів на кшталт "Call Tech Support for Assistance" — це типовий сценарій шахрайства.

Підозрілі "чужі" застосунки

Невідомі іконки, яких ви не встановлювали, часто свідчать про шкідливе ПЗ. Play Store безпечніший завдяки Play Protect, але загрози інколи прослизають. Виявили підозріле — видаліть, запустіть ручне сканування й за потреби зробіть скидання.

Перегрів і гальмування

Шкідник навантажує процесор фоновими процесами, через що телефон повільнішає, гріється й швидше розряджається. Схожі симптоми бувають і в "вікових" пристроїв, тож підтвердьте підозру перевіркою антивірусом і загальною діагностикою.

Стрибок споживання трафіку

Масове збирання та відправлення даних підвищує фонове використання мегабайтів і може знижувати швидкість у звичних застосунках. Перевірте статистику споживання даних і обмежте фон для підозрілих або "нібито системних" програм.

Незрозуміла активність

Самовільна зміна домашньої сторінки в браузері, розсилка контактам підозрілих лінків, сторонні дії — типові прояви. Шпигунське ПО може перехоплювати натискання клавіш і красти облікові дані, у разі підозри на витік негайно зверніться до відповідних служб і мінімізуйте ризики.

Нагадаємо, Google підтвердила нову хвилю атак на користувацькі акаунти. Майже 40% успішних зламів пов'язані з фішингом, а загроза інфостілерів стрімко виходить з-під контролю.

Також ми писали, що навіть найновіші Android-смартфони можуть почати працювати повільніше й швидше розряджатися через надлишок зайвих програм. Експерти виокремлюють три типи застосунків, від яких краще відмовитися, аби уникнути проблем із продуктивністю та автономністю.