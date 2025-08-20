5 ознак, що ваш Android заражений вірусами і як їх розпізнати

Віруси на Android — 5 ознак, що ваш телефон інфікований
Кількість Android-пристроїв у світі вимірюється мільярдами, тож вони — зручна ціль для зловмисників. Інфікований телефон може розкривати приватні дані, засипати рекламою та помітно погіршувати роботу системи.
Про п'ять ознак зараження Android-пристрою пише SlashGear.
Найчастіше шкідники потрапляють у телефон через сумнівні застосунки з неофіційних маркетів або "зламані" версії, а також після переходів за підозрілими лінками, рідше — через "погані" USB-кабелі.
Нав'язливі спливаючі вікна
Рекламне ПО показує об'яви значно частіше й у невідповідні моменти, інколи перенаправляючи навіть без натискання. Особливо остерігайтеся поп-апів на кшталт "Call Tech Support for Assistance" — це типовий сценарій шахрайства.
Підозрілі "чужі" застосунки
Невідомі іконки, яких ви не встановлювали, часто свідчать про шкідливе ПЗ. Play Store безпечніший завдяки Play Protect, але загрози інколи прослизають. Виявили підозріле — видаліть, запустіть ручне сканування й за потреби зробіть скидання.
Перегрів і гальмування
Шкідник навантажує процесор фоновими процесами, через що телефон повільнішає, гріється й швидше розряджається. Схожі симптоми бувають і в "вікових" пристроїв, тож підтвердьте підозру перевіркою антивірусом і загальною діагностикою.
Стрибок споживання трафіку
Масове збирання та відправлення даних підвищує фонове використання мегабайтів і може знижувати швидкість у звичних застосунках. Перевірте статистику споживання даних і обмежте фон для підозрілих або "нібито системних" програм.
Незрозуміла активність
Самовільна зміна домашньої сторінки в браузері, розсилка контактам підозрілих лінків, сторонні дії — типові прояви. Шпигунське ПО може перехоплювати натискання клавіш і красти облікові дані, у разі підозри на витік негайно зверніться до відповідних служб і мінімізуйте ризики.
