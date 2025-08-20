Видео
Главная Технологии Вирусы на Android — 5 признаков, что ваш телефон инфицирован

Вирусы на Android — 5 признаков, что ваш телефон инфицирован

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 06:12
5 признаков, что ваш Android заражен вирусами и как их распознать
Вредоносное ПО на экране смартфона с Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Количество Android-устройств в мире измеряется миллиардами, поэтому они — удобная цель для злоумышленников. Инфицированный телефон может раскрывать личные данные, засыпать рекламой и заметно ухудшать работу системы.

О пяти признаках заражения Android-устройства пишет SlashGear.

Читайте также:

Чаще всего вредители попадают в телефон через сомнительные приложения из неофициальных маркетов или "взломанные" версии, а также после переходов по подозрительным ссылкам, реже — через "плохие" USB-кабели.

Навязчивые всплывающие окна

Рекламное ПО показывает объявления значительно чаще и в неподходящие моменты, иногда перенаправляя даже без нажатия. Особенно остерегайтесь поп-апов вроде "Call Tech Support for Assistance" — это типичный сценарий мошенничества.

Подозрительные "чужие" приложения

Неизвестные иконки, которые вы не устанавливали, часто свидетельствуют о вредоносном ПО. Play Store безопаснее благодаря Play Protect, но угрозы иногда проскальзывают. Обнаружили подозрительное — удалите, запустите ручное сканирование и при необходимости сделайте сброс.

Перегрев и торможение

Вредитель нагружает процессор фоновыми процессами, из-за чего телефон замедляется, греется и быстрее разряжается. Похожие симптомы бывают и у "возрастных" устройств, так что подтвердите подозрение проверкой антивирусом и общей диагностикой.

Скачок потребления трафика

Массовый сбор и отправка данных повышает фоновое использование мегабайтов и может снижать скорость в привычных приложениях. Проверьте статистику потребления данных и ограничьте фон для подозрительных или "якобы системных" программ.

Непонятная активность

Самовольная смена домашней страницы в браузере, рассылка контактам подозрительных линков, посторонние действия — типичные проявления. Шпионское ПО может перехватывать нажатия клавиш и воровать учетные данные, в случае подозрения на утечку немедленно обратитесь в соответствующие службы и минимизируйте риски.

Напомним, Google подтвердила новую волну атак на пользовательские аккаунты. Почти 40% успешных взломов связаны с фишингом, а угроза инфостилеров стремительно выходит из-под контроля.

Также мы писали, что даже самые новые Android-смартфоны могут начать работать медленнее и быстрее разряжаться из-за избытка лишних программ. Эксперты выделяют три типа приложений, от которых лучше отказаться, чтобы избежать проблем с производительностью и автономностью.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
