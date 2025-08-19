Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google попередила про небезпечний фішинг у Gmail — що робити

Google попередила про небезпечний фішинг у Gmail — що робити

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 10:34
Google підтвердила нову хвилю фішингових атак — які повідомлення треба видалити
Пошукова система Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google підтвердила нову хвилю атак на облікові записи користувачів. Майже 40% "успішних вторгнень" припадає на фішинг, тоді як загроза інфостілерів виходить з-під контролю.

Про це пише Forbes.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про атаки на акаунти Google

Злам облікових даних Google відкриває зловмисникам доступ не лише до Gmail, а й до всіх сервісів компанії та сторонніх застосунків, у які ви входите через Google. Старі, погано написані фішингові листи поступилися місцем грамотно сформульованим приманкам, згенерованим ШІ, а фальшиві сторінки входу сьогодні майже не відрізнити від справжніх.

Зловмисники також перехоплюють попередження про підозрілий вхід та листи з адрес "no-reply", а ще маскуються під легітимну інфраструктуру — наприклад, використовують Google Forms, Sites чи навіть Translate. Якщо інструмент існує публічно, хтось намагатиметься його експлуатувати.

Є й новий трюк із "голосовою поштою": користувачі отримують повідомлення з кнопкою "Listen to Voicemail". Зафіксований випадок показав, що лінк спершу веде на сторінку на легітимному домені Microsoft Dynamics (що додає довіри), а після розв'язання капчі — перекидає на клон сторінки входу Gmail, розміщений на шкідливому домені, а не на accounts.google.com. Візуально така підробка — "піксель у піксель".

Пример мошеннического письма с голосовым сообщением
Приклад шахрайського листа з голосовим повідомленням. Фото: Reddit

Фахівці радять ніколи не входити в акаунти за посиланнями з листів, повідомлень чи сповіщень — користуйтеся звичними шляхами: офіційними застосунками або вручну відкритим сайтом. Додатково варто увімкнути двофакторну автентифікацію, що не залежить від SMS, і додати passkey. За поясненням Google, passkeys — це унікальні цифрові ключі, прив'язані до вашого пристрою, на відміну від паролів, їх не можна вгадати, викрасти чи забути.

Нагадаємо, щодня на екрані смартфона з'являються дзвінки від невідомих номерів, і відповідати на них може бути ризиковано. Серед них трапляються як легальні сервісні виклики, так і шахрайські спроби, тож варто знати ознаки, за якими краще не брати слухавку.

Також ми писали, що щодня користувачі отримують десятки повідомлень, і частина з них приховує небезпеку. Деякі SMS чи чати можуть стати приводом для втрати грошей або витоку особистих даних, попереджають експерти.

Google шахрайство персональні дані електронна пошта користувачі фішинг
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації