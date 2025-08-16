Як розпізнати небезпечний дзвінок — ключові ознаки шахрайських номерів

Дівчина стурбовано розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Незнайомі номери з'являються щодня, і відповідати на них ризиковано: на лінії можуть бути як шахраї, так і легальні сервісні дзвінки. Існують певні ознаки, за якими можна зрозуміти, коли краще проігнорувати виклик.

Як за номером визначити ризик

Сучасні IP-технології дозволяють маскуватися під місцеві чи міжнародні номери, тож те, що ви бачите на екрані, не завжди відповідає реальності.

Якщо номер починається з коду країни, відмінного від +380, варто насторожитися. Такі дзвінки можуть бути як легальними (наприклад, ви лишали контакт на закордонних сайтах), так і шахрайськими. Якщо не очікуєте дзвінків із-за кордону, імовірніше за все це спам.

Київські номери +380 (44) використовують державні установи, бізнеси та рекламні служби. Якщо ви не мешкаєте в Києві й не чекаєте дзвінка, велика ймовірність, що це холодна пропозиція або збір даних.

Водночас позначки "Невідомий" або "Без номера" — привід не відповідати. Так часто дзвонять ті, хто приховує номер. Якщо це важливо, співрозмовник зателефонує з відкритого номера або напише повідомлення.

Номери 0 800 / +380 800 — це безплатні для абонента номери компаній — найчастіше реклама або сервісна підтримка. Якщо не чекаєте контакту, краще не брати слухавку.

Також кілька викликів поспіль із незнайомого номера — типова тактика спамерів, щоб викликати цікавість. Безпечно проігнорувати й за потреби перевірити номер у спеціальних додатках або дочекатися повідомлення.

Якщо все ж відповіли на подібний виклик:

не починайте розмову першими — дочекайтеся, поки заговорить співрозмовник (часто це може бути бот);

не називайте себе і не кажіть "так" — особисті дані можуть використати у шахрайських схемах;

при перших підозрах одразу завершуйте розмову, якщо просять підтвердити або назвати персональні дані.

Якщо вам самим потрібно подзвонити з чужого номера знайомій людині, спершу надішліть SMS — так уникнете непорозумінь і зайвих хвилювань.

Нагадаємо, шахраї щодня вигадують нові способи виманювання грошей у довірливих абонентів. Один із найпростіших способів убезпечитися — перевіряти, з яких номерів надходять дзвінки, і не відповідати, якщо їхній формат або цифри здаються підозрілими.

Також ми писали, що серед численних щоденних повідомлень трапляються небезпечні, здатні призвести до втрати коштів чи доступу до особистих даних. Фахівці радять бути пильними, аби уникнути подібних ризиків.