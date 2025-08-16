Как распознать опасный звонок — ключевые признаки мошеннических номеров

Опасные звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами
Незнакомые номера появляются ежедневно, и отвечать на них рискованно: на линии могут быть как мошенники, так и легальные сервисные звонки. Существуют определенные признаки, по которым можно понять, когда лучше проигнорировать вызов.
Как по номеру определить риск
Современные IP-технологии позволяют маскироваться под местные или международные номера, поэтому то, что вы видите на экране, не всегда соответствует реальности.
Если номер начинается с кода страны, отличного от +380, стоит насторожиться. Такие звонки могут быть как легальными (например, вы оставляли контакт на зарубежных сайтах), так и мошенническими. Если не ожидаете звонков из-за границы, скорее всего это спам.
Киевские номера +380 (44) используют государственные учреждения, бизнесы и рекламные службы. Если вы не живете в Киеве и не ждете звонка, велика вероятность, что это холодное предложение или сбор данных.
В то же время пометки "Неизвестный" или "Без номера" — повод не отвечать. Так часто звонят те, кто скрывает номер. Если это важно, собеседник позвонит с открытого номера или напишет сообщение.
Номера 0 800 / +380 800 — это бесплатные для абонента номера компаний — чаще всего реклама или сервисная поддержка. Если не ждете контакта, лучше не брать трубку.
Также несколько вызовов подряд с незнакомого номера — типичная тактика спамеров, чтобы вызвать любопытство. Безопасно проигнорировать и при необходимости проверить номер в специальных приложениях или дождаться сообщения.
Если все же ответили на подобный вызов:
- не начинайте разговор первыми — дождитесь, пока заговорит собеседник (часто это может быть бот);
- не называйте себя и не говорите "да" — личные данные могут использовать в мошеннических схемах;
- при первых подозрениях сразу завершайте разговор, если просят подтвердить или назвать персональные данные.
Если вам самим нужно позвонить с чужого номера знакомому человеку, сначала отправьте SMS — так избежите недоразумений и лишних волнений.
Напомним, мошенники ежедневно придумывают новые способы выманивания денег у доверчивых абонентов. Один из самых простых способов обезопаситься — проверять, с каких номеров поступают звонки, и не отвечать, если их формат или цифры кажутся подозрительными.
