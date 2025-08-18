Як перевірити смартфон на віруси та самостійно видалити їх — основні ознаки

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфони щодня працюють із десятками застосунків — від навігації та доставки до сервісів купівлі квитків — і це відкриває шлях шкідливим програмам. Експерт пояснив, як розпізнати підозрілу активність, перевірити пристрій і самостійно позбутися вірусів.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Які ознаки зараження та що робити

Шкідливі програми часто маскуються під "корисні" застосунки, що обіцяють безплатний доступ до платних функцій. Після встановлення такі додатки можуть передавати особисті дані, стежити за діями користувача в реальному часі, витрачати інтернет-трафік, підписувати на платні послуги, надсилати SMS і навіть самостійно вмикати Bluetooth чи Wi-Fi.

У 2025 році варто особливо уважно ставитися до програм, які запитують надмірні дозволи, мають підозрілі відгуки або низький рейтинг, а також завантажуються з неперевірених джерел. Серед типових симптомів зараження — самовільне увімкнення чи вимкнення смартфона, перегрів, різке зростання споживання трафіку та швидке розряджання акумулятора. Будь-який із цих сигналів — привід для негайної перевірки.

Найзручніше почати з антивірусів: доступні як безплатні, так і платні рішення. Вбудованих засобів захисту інколи недостатньо, тож корисно доповнити їх перевіркою зі сторонніх продуктів. За потреби діагностику можна провести й через комп'ютер, під'єднавши смартфон USB-кабелем.

Далі варто вручну переглянути встановлені застосунки: видалити зайві, обмежити дозволи в тих, що залишилися, та очистити їхній кеш. Якщо після цих кроків підозріла активність не зникла, дієвим рішенням стане скидання до заводських налаштувань. Перед цим обов'язково створіть резервну копію — буде видалено всі дані, зокрема фото, контакти, повідомлення та встановлені програми.

У поодиноких випадках шкідливе ПЗ може вкоренитися настільки глибоко, що навіть повне скидання не допоможе. Втім, такі ситуації трапляються вкрай рідко.

Нагадаємо, вибір нового смартфона часто стає непростим завданням: хочеться отримати максимум можливостей, але не переплачувати за маркетингові "фішки". Щоб придбати справді вдалу модель, важливо розуміти, які функції дійсно потрібні, а які лише створюють зайві витрати.

Також ми писали, що пам'ять смартфона можна швидко звільнити без видалення улюблених фото чи відео. Декілька простих дій дозволяють повернути десятки гігабайтів вільного місця буквально за кілька хвилин.