Как проверить смартфон на вирусы и самостоятельно удалить их — основные признаки

Смартфоны ежедневно работают с десятками приложений — от навигации и доставки до сервисов покупки билетов — и это открывает путь вредоносным программам. Эксперт объяснил, как распознать подозрительную активность, проверить устройство и самостоятельно избавиться от вирусов.

Какие признаки заражения и что делать

Вредоносные программы часто маскируются под "полезные" приложения, обещающие бесплатный доступ к платным функциям. После установки такие приложения могут передавать личные данные, следить за действиями пользователя в реальном времени, тратить интернет-трафик, подписывать на платные услуги, отправлять SMS и даже самостоятельно включать Bluetooth или Wi-Fi.

В 2025 году стоит особенно внимательно относиться к программам, которые запрашивают чрезмерные разрешения, имеют подозрительные отзывы или низкий рейтинг, а также загружаются из непроверенных источников. Среди типичных симптомов заражения — самовольное включение или выключение смартфона, перегрев, резкий рост потребления трафика и быстрая разрядка аккумулятора. Любой из этих сигналов — повод для немедленной проверки.

Удобнее всего начать с антивирусов: доступны как бесплатные, так и платные решения. Встроенных средств защиты иногда недостаточно, поэтому полезно дополнить их проверкой из сторонних продуктов. При необходимости диагностику можно провести и через компьютер, подключив смартфон USB-кабелем.

Далее следует вручную пересмотреть установленные приложения: удалить лишние, ограничить разрешения в оставшихся и очистить их кэш. Если после этих шагов подозрительная активность не исчезла, действенным решением станет сброс к заводским настройкам. Перед этим обязательно создайте резервную копию — будут удалены все данные, в том числе фото, контакты, сообщения и установленные программы.

В редких случаях вредоносное ПО может укорениться настолько глубоко, что даже полный сброс не поможет. Впрочем, такие ситуации случаются крайне редко.

