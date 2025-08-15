Зайві функції — 5 опцій смартфонів, за які не варто переплачувати

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Купівля нового смартфона часто перетворюється на складний вибір: хочеться взяти "максималку", але не витрачати зайвого. Варто знати, як не піддатися маркетингу та обрати вдалу модель без переплат за непотрібні опції.

Про те, без яких опцій у смартфонах більшість користувачів зможуть обійтися, пише iTechua.

Захист від води та пилу (IP-рейтинг)

У багатьох сучасних моделей є ступінь захисту від води й пилу: що вищі цифри в IP-рейтингу, то ліпший захист. Але якщо ви не плануєте занурювати смартфон у воду або використовувати його в екстремальних умовах, на цей показник можна не робити великого акценту.

Бездротова зарядка

Зручно, але не завжди практично: заряд йде повільніше, телефон часто нагрівається, а ще потрібна окрема зарядна станція. Користуватися пристроєм під час такого поповнення енергії незручно, тож варто зважити, чи справді ця функція потрібна.

"Топова" оперативна пам'ять і процесор

ОЗП і чип визначають швидкодію, однак флагманські комплектації значно дорожчі. Моделі зі скромнішими параметрами працюють стабільно: замість 16 ГБ цілком достатньо 12 ГБ, а Snapdragon 8 Gen 3 може стати розумною заміною Snapdragon 8 Elite.

Сховище на 1 ТБ

Телефони з накопичувачем до 1 ТБ існують, але така місткість потрібна не всім. Для більшості користувачів оптимальним вибором буде приблизно 256 ГБ пам'яті.

Ультратонкий дизайн

Тонкі корпуси мають ефектний і сучасний вигляд, проте зазвичай мають слабшу батарею. Варто вирішити, що важливіше саме для вас: зовнішній вигляд чи автономність.

Нагадаємо, щоб подовжити термін служби смартфона, варто відмовитися від звичок, які поступово зношують акумулятор. Найчастіше користувачі роблять помилки під час заряджання, і з часом це помітно скорочує ресурс батареї.

Також ми писали, що звільнити пам'ять телефону можна без видалення улюблених фото та відео. Кілька простих дій здатні вивільнити десятки гігабайтів буквально за кілька хвилин.