Смартфон без переплат — 5 функций, которых можно избежать

Дата публикации 15 августа 2025 11:41
Лишние функции — 5 опций смартфонов, за которые не стоит переплачивать
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Покупка нового смартфона часто превращается в сложный выбор: хочется взять "максималку", но не тратить лишнего. Стоит знать, как не поддаться маркетингу и выбрать удачную модель без переплат за ненужные опции.

О том, без каких опций в смартфонах большинство пользователей смогут обойтись, пишет iTechua.

Читайте также:

Защита от воды и пыли (IP-рейтинг)

У многих современных моделей есть степень защиты от воды и пыли: чем выше цифры в IP-рейтинге, тем лучше защита. Но если вы не планируете погружать смартфон в воду или использовать его в экстремальных условиях, на этот показатель можно не делать большого акцента.

Беспроводная зарядка

Удобно, но не всегда практично: заряд идет медленнее, телефон часто нагревается, а еще нужна отдельная зарядная станция. Пользоваться устройством во время такого пополнения энергии неудобно, поэтому стоит взвесить, действительно ли эта функция нужна.

"Топовая" оперативная память и процессор

ОЗУ и чип определяют быстродействие, однако флагманские комплектации значительно дороже. Модели с более скромными параметрами работают стабильно: вместо 16 ГБ вполне достаточно 12 ГБ, а Snapdragon 8 Gen 3 может стать разумной заменой Snapdragon 8 Elite.

Хранилище на 1 ТБ

Телефоны с накопителем до 1 ТБ существуют, но такая емкость нужна не всем. Для большинства пользователей оптимальным выбором будет примерно 256 ГБ памяти.

Ультратонкий дизайн

Тонкие корпуса имеют эффектный и современный вид, однако обычно имеют более слабую батарею. Стоит решить, что важнее именно для вас: внешний вид или автономность.

Напомним, чтобы продлить срок службы смартфона, стоит отказаться от привычек, которые постепенно изнашивают аккумулятор. Чаще всего пользователи совершают ошибки во время зарядки, и со временем это заметно сокращает ресурс батареи.

Также мы писали, что освободить память телефона можно без удаления любимых фото и видео. Несколько простых действий способны высвободить десятки гигабайтов буквально за несколько минут.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
