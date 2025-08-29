Телефон стежить за вами, навіть коли ви не підозрюєте — як це припинити

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфони відстежують місцеперебування не лише через GPS — також працюють стільникові вишки, Wi-Fi, Bluetooth і фонові запити. Є конкретні кроки для iPhone та Android, щоб знайти приховані журнали локацій і вимкнути їх.

Як вимкнути приховане відстеження локації

Меню на різних моделях може трохи відрізнятися, але потрібні налаштування є на кожному телефоні — перегляньте розділи конфіденційності у своїх параметрах.

Apple веде детальний журнал важливих місць, де ви буваєте. Він допомагає підказкам у Maps, але зберігає історію переміщень.

Щоб знайти й очистити:

відкрийте "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби геолокації";

прокрутіть до "Системні служби" — "Сповіщення про геопозицію";

розблокуйте Face ID або кодом, перегляньте історію;

натисніть "Очистити історію" і, якщо не хочете подальшого збору, вимкніть перемикач;

поверніться до списку застосунків у "Службах геолокації" й задайте доступ "Лише під час використання" або "Ніколи" — постійний доступ потрібен не всім.

На Android журнал називається "Хронологія" й прив'язаний до вашого Google-акаунта, а не до конкретного пристрою. Якщо його не вимкнути, історія "переїде" і на новий телефон.

Щоб очистити та вимкнути:

відкрийте Google Maps — натисніть іконку профілю — "Ваша хронологія";

клікніть три крапки — "Налаштування локації та приватності";

у блоці "Налаштування локації" вимкніть "Хронологія". За потреби оберіть "Видалити всі дані Хронології";

перевірте дозволи застосунків: "Налаштування" — "Локація" — "Дозволи для застосунків";

змініть "Дозволено завжди" на "Дозволено лише під час використання" або "Заборонити" для програм, яким не потрібен постійний доступ.

Навіть із вимкненими журналами ваш оператор знає, де ви знаходитесь, коли телефон під'єднаний до мережі. Щоб справді "зникнути з радарів", вимкніть пристрій або переведіть його в авіарежим.

Нагадаємо, зелена крапка, яка періодично з'являється на панелі стану Android і зникає за кілька секунд, — це не збій системи та не апаратна поломка екрана. Насправді вона сигналізує про активність камери чи мікрофона і є частиною системи безпеки, що попереджає користувача, коли додатки отримують доступ до цих модулів.

Також ми писали, що Apple ще з виходом iOS 17 зробила подібний крок, запровадивши прозорий контроль за тим, як програми взаємодіють із фототекою. Користувачі отримали можливість точно вказувати, які додатки і які саме знімки можуть бачити.