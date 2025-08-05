Контроль фото на iPhone — як керувати доступом застосунків

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple з виходом iOS 17 додала детальніший контроль над доступом до фототеки — тепер можна чітко визначати, які саме програми і які знімки вони бачать. Згодом налаштування стало ще прозорішим, тож керувати доступом до фото можна точніше й безпечніше.

Про це пише 9to5Mac.

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Як обрати рівень доступу для кожного застосунку

Не всі знають, що коли застосунку відкривають доступ до бібліотеки, він може читати й метадані знімків. Як пояснює Apple, фото можуть містити дані про місцеперебування, інформацію про глибину, підписи та аудіо. Якщо програма має повний доступ до всієї бібліотеки, за цими даними можна приблизно визначити, де ви живете та буваєте. Тому важливо самостійно вирішувати, які програми й до яких фото отримують доступ — і для цього в iOS є окремі параметри.

На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Фото". Ще до входу в розділ система показує, скільки застосунків мають той чи інший тип доступу. Усередині ви побачите список програм і зможете задати для кожної з них потрібний рівень.

Доступ може мати один із чотирьох варіантів (кількість опцій для конкретної програми залежить від того, що запитує її розробник):

Немає доступу — програма не бачитиме бібліотеку взагалі, навіть якщо ви спробуєте прикріпити фото.

Лише додавання фото — дозволяє додавати знімки до бібліотеки, але не переглядати те, що вже збережено.

Обмежений доступ — ви самі обираєте конкретні знімки або альбоми, які програма може бачити.

Повний доступ — програма отримує доступ до всієї бібліотеки; система показує кількість фото та відео, які стануть доступними.

Налаштувати доступ можна і в параметрах конкретної програми: "Налаштування" — [назва застосунку] — "Фото" — там доступні ті самі режими. Так ви зможете залишити повний доступ лише тим сервісам, яким довіряєте, а іншим — видати тільки обмежені дозволи або взагалі їх вимкнути.

Нагадаємо, стрілка в рядку стану iPhone з'являється тоді, коли система або застосунки використовують служби геолокації. Її вигляд може змінюватися залежно від точності визначення місця та дозволів, які ви надали.

Також ми писали, що нестача вільної пам'яті на iPhone зазвичай проявляється у найвідповідальніший момент — під час знімання чи встановлення застосунків. Утім, відновити гігабайти можна без повного скидання.