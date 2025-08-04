Геолокація на iPhone — навіщо з'являється стрілочка в статус-барі

Екран смартфона iPhone зі стрілкою біля годинника. Фото: Unsplash

Стрілка в рядку стану iPhone з'являється, коли пристрій звертається до служб геолокації. Вона може мати різний вигляд залежно від точності визначення місця та дозволів, наданих застосункам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли з'являється ця іконка та як її прибрати.

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Що означає індикатор геолокації

Стрілка поруч із годинником — це значок доступу до місцеперебування. Вона з'являється в момент, коли iPhone відстежує локацію, а конкретний застосунок отримує доступ до геопозиції, наданий користувачем під час встановлення або першого запуску.

Чорна чи біла піктограма означає, що зараз якась програма використовує геодані, це може бути "Погода" або інший сервіс. Якщо дозвіл виставлено "Лише під час використання", позначка зникає відразу після завершення роботи програми. Коли ж вона періодично виникає сама, зазвичай увімкнено "Завжди" або "Під час використання застосунку чи віджетів" — наприклад, для погодних віджетів, які оновлюються у фоні.

Окремо варто звернути увагу на синю стрілку. Вона означає, що використовується точна геолокація: за замовчуванням iPhone визначає місце приблизно, а з увімкненою точністю координати можуть фіксуватися до кількох метрів. Стрілка на синьому фоні, що візуально "захоплює" область годинника, зазвичай сигналізує про активну навігацію.

Як прибрати стрілку біля годинника

Найпростіший варіант — нічого не робити: індикатор зникає за кілька секунд після того, як застосунок припиняє звертатися до геолокації. Якщо потрібно, доступ можна відключити для конкретної програми в розділі "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби геолокації", але повне вимкнення служб локації часто незручне для повсякденних сценаріїв.

Щоб саме прибрати постійне відображення значка у статус-барі та водночас залишити дозволи без змін, відкрийте "Системні служби" внизу цього меню та вимкніть опцію "Значок у рядку стану" — після цього стрілка не показуватиметься, а програми й надалі зможуть отримувати доступ до геоданих згідно з вашими налаштуваннями.

Нагадаємо, Apple відкрила публічну бета-версію iOS 26, серед ключових нововведень якої — функція "екранування дзвінків" для боротьби зі спамом. Але навіть без оновлення користувачі вже можуть поліпшити якість звуку під час дзвінків, активувавши режим "Ізоляція голосу".

Також ми писали, що маленький отвір біля камер iPhone, який дехто сприймає за брак, насправді є мікрофоном. Він відповідає за чистий, спрямований звук під час запису відео.