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Главная Технологии Что означает стрелка на iPhone возле часов и как ее выключить

Что означает стрелка на iPhone возле часов и как ее выключить

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 10:34
Геолокация на iPhone — зачем появляется стрелочка в статус-баре
Экран смартфона iPhone со стрелкой возле часов. Фото: Unsplash

Стрелка в строке состояния iPhone появляется, когда устройство обращается к службам геолокации. Она может иметь разный вид в зависимости от точности определения места и разрешений, предоставленных приложениям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда появляется эта иконка и как ее убрать.

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Что означает индикатор геолокации

Стрелка рядом с часами — это значок доступа к местонахождению. Она появляется в момент, когда iPhone отслеживает локацию, а конкретное приложение получает доступ к геопозиции, предоставленный пользователем при установке или первом запуске.

Черная или белая пиктограмма означает, что сейчас какое-то приложение использует геоданные, это может быть "Погода" или другой сервис. Если разрешение выставлено "Только во время использования", отметка исчезает сразу после завершения работы программы. Когда же она периодически возникает сама, обычно включено "Всегда" или "При использовании приложения или виджетов" — например, для погодных виджетов, которые обновляются в фоне.

Отдельно стоит обратить внимание на синюю стрелку. Она означает, что используется точная геолокация: по умолчанию iPhone определяет место примерно, а с включенной точностью координаты могут фиксироваться до нескольких метров. Стрелка на синем фоне, визуально "захватывающая" область часов, обычно сигнализирует об активной навигации.

Как убрать стрелку возле часов

Самый простой вариант — ничего не делать: индикатор исчезает через несколько секунд после того, как приложение прекращает обращаться к геолокации. Если нужно, доступ можно отключить для конкретного приложения в разделе "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации", но полное отключение служб локации часто неудобно для повседневных сценариев.

Чтобы именно убрать постоянное отображение значка в статус-баре и одновременно оставить разрешения без изменений, откройте "Системные службы" внизу этого меню и выключите опцию "Значок в строке состояния" — после этого стрелка не будет показываться, а программы и в дальнейшем смогут получать доступ к геоданным согласно вашим настройкам.

Напомним, Apple открыла публичную бета-версию iOS 26, среди ключевых нововведений которой — функция "экранирования звонков" для борьбы со спамом. Но даже без обновления пользователи уже могут улучшить качество звука во время звонков, активировав режим "Изоляция голоса".

Также мы писали, что маленькое отверстие возле камер iPhone, которое некоторые принимают за недостаток, на самом деле является микрофоном. Он отвечает за чистый, направленный звук во время записи видео.

Apple iPhone навигация функции местоположение геолокация
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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