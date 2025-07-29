Як покращити звук дзвінків на iPhone — одна проста функція

Чоловік розмовляє смартфоном iPhone. Фото: Unsplash

Apple 24 липня відкрила публічну бета-версію iOS 26 з новими можливостями на кшталт "екранування дзвінків". Водночас покращення якості звуку під час звичайних телефонних розмов доступне кожному вже зараз — його забезпечує функція "Ізоляція голосу".

Про це пише CNET.

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Компанія Apple додала "Ізоляцію голосу" до iOS 16.4 у 2023 році. Раніше разом із Wide Spectrum цю можливість запровадили для викликів у FaceTime ще в iOS 15, але для стандартних телефонних дзвінків наразі доступна саме "Ізоляція голосу".

Коли ввімкнено "Ізоляцію голосу", iPhone приглушує відволікаючі фонові шуми — наприклад, гавкіт собаки чи будівельні звуки за вікном. Це допомагає і під час ділових розмов, і під час спілкування з друзями.

Щоб увімкнути функцію під час дзвінка, потрібно:

відкрити застосунок "Телефон";

під час активного дзвінка провести вниз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити "Центр керування";

торкнутися іконки мікрофона;

обрати "Ізоляцію голосу".

Щоб вимкнути "Ізоляцію голосу", повторіть ті самі кроки, а у меню налаштування мікрофона оберіть "Стандарт" — тоді налаштування стануть за замовчуванням. Після першого вмикання "Ізоляція голосу" діятиме для всіх наступних викликів, доки ви самостійно не зміните режим.

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