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Головна Технології iPhone має функцію для покращення дзвінків — де її знайти

iPhone має функцію для покращення дзвінків — де її знайти

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:12
Як покращити звук дзвінків на iPhone — одна проста функція
Чоловік розмовляє смартфоном iPhone. Фото: Unsplash

Apple 24 липня відкрила публічну бета-версію iOS 26 з новими можливостями на кшталт "екранування дзвінків". Водночас покращення якості звуку під час звичайних телефонних розмов доступне кожному вже зараз — його забезпечує функція "Ізоляція голосу".

Про це пише CNET.

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Як покращити якість дзвінків на iPhone

Компанія Apple додала "Ізоляцію голосу" до iOS 16.4 у 2023 році. Раніше разом із Wide Spectrum цю можливість запровадили для викликів у FaceTime ще в iOS 15, але для стандартних телефонних дзвінків наразі доступна саме "Ізоляція голосу".

Коли ввімкнено "Ізоляцію голосу", iPhone приглушує відволікаючі фонові шуми — наприклад, гавкіт собаки чи будівельні звуки за вікном. Це допомагає і під час ділових розмов, і під час спілкування з друзями.

Щоб увімкнути функцію під час дзвінка, потрібно:

  • відкрити застосунок "Телефон";
  • під час активного дзвінка провести вниз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити "Центр керування";
  • торкнутися іконки мікрофона;
  • обрати "Ізоляцію голосу".

Щоб вимкнути "Ізоляцію голосу", повторіть ті самі кроки, а у меню налаштування мікрофона оберіть "Стандарт" — тоді налаштування стануть за замовчуванням. Після першого вмикання "Ізоляція голосу" діятиме для всіх наступних викликів, доки ви самостійно не зміните режим.

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Apple iPhone смартфон iOS дзвінки функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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