Как улучшить звук звонков на iPhone — одна простая функция

Мужчина разговаривает по смартфону iPhone. Фото: Unsplash

Apple 24 июля открыла публичную бета-версию iOS 26 с новыми возможностями вроде "экранирования звонков". В то же время улучшение качества звука во время обычных телефонных разговоров доступно каждому уже сейчас — его обеспечивает функция "Изоляция голоса".

Об этом пишет CNET.

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Компания Apple добавила "Изоляцию голоса" в iOS 16.4 в 2023 году. Ранее вместе с Wide Spectrum эту возможность ввели для вызовов в FaceTime еще в iOS 15, но для стандартных телефонных звонков пока доступна именно "Изоляция голоса".

Когда включена "Изоляция голоса", iPhone приглушает отвлекающие фоновые шумы — например, лай собаки или строительные звуки за окном. Это помогает и во время деловых разговоров, и во время общения с друзьями.

Чтобы включить функцию во время звонка, нужно:

открыть приложение "Телефон";

во время активного звонка провести вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть "Центр управления";

коснуться иконки микрофона;

выбрать "Изоляцию голоса".

Чтобы выключить "Изоляцию голоса", повторите те же шаги, а в меню настройки микрофона выберите "Стандарт" — тогда настройки станут по умолчанию. После первого включения "Изоляция голоса" будет действовать для всех последующих вызовов, пока вы самостоятельно не измените режим.

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