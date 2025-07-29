Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии iPhone имеет функцию для улучшения звонков — где ее найти

iPhone имеет функцию для улучшения звонков — где ее найти

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:12
Как улучшить звук звонков на iPhone — одна простая функция
Мужчина разговаривает по смартфону iPhone. Фото: Unsplash

Apple 24 июля открыла публичную бета-версию iOS 26 с новыми возможностями вроде "экранирования звонков". В то же время улучшение качества звука во время обычных телефонных разговоров доступно каждому уже сейчас — его обеспечивает функция "Изоляция голоса".

Об этом пишет CNET.

Реклама
Читайте также:

Как улучшить качество звонков на iPhone

Компания Apple добавила "Изоляцию голоса" в iOS 16.4 в 2023 году. Ранее вместе с Wide Spectrum эту возможность ввели для вызовов в FaceTime еще в iOS 15, но для стандартных телефонных звонков пока доступна именно "Изоляция голоса".

Когда включена "Изоляция голоса", iPhone приглушает отвлекающие фоновые шумы — например, лай собаки или строительные звуки за окном. Это помогает и во время деловых разговоров, и во время общения с друзьями.

Чтобы включить функцию во время звонка, нужно:

  • открыть приложение "Телефон";
  • во время активного звонка провести вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть "Центр управления";
  • коснуться иконки микрофона;
  • выбрать "Изоляцию голоса".

Чтобы выключить "Изоляцию голоса", повторите те же шаги, а в меню настройки микрофона выберите "Стандарт" — тогда настройки станут по умолчанию. После первого включения "Изоляция голоса" будет действовать для всех последующих вызовов, пока вы самостоятельно не измените режим.

Напомним, современные смартфоны превратились в универсальные устройства — они одновременно фотоаппараты, банковские терминалы и центры связи. Однако аккумулятор часто оказывается слабым местом. Чтобы не остаться без связи в критический момент, стоит знать базовые способы экономии заряда на Android и iPhone.

Также мы писали, что iPhone нередко сообщает о недостатке памяти именно тогда, когда нужно срочно сделать фото или установить приложение. Избежать этого поможет базовая очистка системы и правильное использование облачных сервисов — без необходимости сбрасывать весь смартфон.

Apple iPhone смартфон iOS звонки функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации