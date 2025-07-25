Невеликий отвір біля камери iPhone — для чого він потрібен

Камера смартфона iPhone. Фото: Unsplash

Поруч із блоком камер iPhone можна помітити маленький отвір, який дехто приймає за виробничу ваду. Насправді це один із чотирьох мікрофонів смартфона, який забезпечує якісний спрямований звук під час відеознімання.

Про це пише SlashGear.

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Еволюція iPhone з 2007 року доводить: апаратні зміни здебільшого невеликі, однак вони поступово відполіровують уже знайомий досвід. Камерна система традиційно залишається у топі індустрії, а з кожним поколінням Apple вдосконалює сенсори та алгоритми обробки зображення. Окрім лінз, спалаху й LiDAR‑датчика (на версіях Pro), у модулі камер видно згаданий отвір — задній мікрофон.

Починаючи з iPhone XS, усі флагманські моделі мають чотири мікрофони. Два розташовані внизу поруч із динаміками — вони беруть на себе основне навантаження під час телефонних дзвінків. Третій встановлено над фронтальною камерою, а четвертий — саме біля основних об'єктивів, щоб писати "чистий" звук у відео.

З iPhone 16 Apple перейшла на "студійну" якість: мікрофони навчилися записувати просторовий звук і підтримують функцію Audio Mix, що дає змогу керувати різними звуковими джерелами в самому кліпі. Разом із фірмовим шумозаглушенням це дозволяє знімати майже професійні ролики без сторонніх аксесуарів.

Що робити, якщо телефон пише поганий звук

Спершу перевірте, чи не забилися отвори пилом і чи не перекриває їх чохол або захисне скло. Зніміть аксесуари, очистьте корпус і протестуйте знову. Якщо проблема з'являється лише в окремих застосунках, відкрийте "Параметри" — "Програми" — [назва програми] та увімкніть дозвіл "Мікрофон". Коли ж після всіх кроків якість не покращується або звук зовсім не пишеться, варто звернутися до служби підтримки Apple.

Нагадаємо, якщо ваш iPhone раптово втрачає Wi‑Fi чи мобільний зв'язок, перше, що спадає на думку — перезавантажити пристрій. Та іноді цього замало. У таких випадках фахівці радять скористатися скиданням мережевих налаштувань.

Також ми писали, що iPhone уважно стежить за вашою приватністю — але не всі користувачі знають, скільки застосунків мають доступ до камери. Перевірте дозволи вручну: можливо, деякі програми фотографують більше, ніж ви думаєте.