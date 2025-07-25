Небольшое отверстие возле камеры iPhone — для чего оно нужно

Камера смартфона iPhone. Фото: Unsplash

Рядом с блоком камер iPhone можно заметить маленькое отверстие, которое некоторые принимают за производственный изъян. На самом деле это один из четырех микрофонов смартфона, который обеспечивает качественный направленный звук во время видеосъемки.

Об этом пишет SlashGear.

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Для чего в iPhone сразу четыре микрофона

Эволюция iPhone с 2007 года доказывает: аппаратные изменения в основном небольшие, однако они постепенно отполировывают уже знакомый опыт. Камерная система традиционно остается в топе индустрии, а с каждым поколением Apple совершенствует сенсоры и алгоритмы обработки изображения. Кроме линз, вспышки и LiDAR-датчика (на версиях Pro), в модуле камер видно упомянутое отверстие — задний микрофон.

Начиная с iPhone XS, все флагманские модели имеют четыре микрофона. Два расположены внизу рядом с динамиками — они берут на себя основную нагрузку во время телефонных звонков. Третий установлен над фронтальной камерой, а четвертый — как раз возле основных объективов, чтобы писать "чистый" звук в видео.

С iPhone 16 Apple перешла на "студийное" качество: микрофоны научились записывать пространственный звук и поддерживают функцию Audio Mix, позволяющую управлять различными звуковыми источниками в самом клипе. Вместе с фирменным шумоподавлением это позволяет снимать почти профессиональные ролики без сторонних аксессуаров.

Что делать, если телефон пишет плохой звук

Сперва проверьте, не забились ли отверстия пылью и не перекрывает ли их чехол или защитное стекло. Снимите аксессуары, очистите корпус и протестируйте снова. Если проблема появляется только в отдельных приложениях, откройте "Параметры" — "Программы" — [название программы] и включите разрешение "Микрофон". Когда же после всех шагов качество не улучшается или звук совсем не пишется, стоит обратиться в службу поддержки Apple.

Напомним, если ваш iPhone внезапно теряет Wi-Fi или мобильную связь, первое, что приходит в голову — перезагрузить устройство. Но иногда этого мало. В таких случаях специалисты советуют воспользоваться сбросом сетевых настроек.

Также мы писали, что iPhone внимательно следит за вашей приватностью — но не все пользователи знают, сколько приложений имеют доступ к камере. Проверьте разрешения вручную: возможно, некоторые приложения фотографируют больше, чем вы думаете.