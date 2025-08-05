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Как ограничить доступ приложений к вашим фото на iPhone

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:24
Контроль фото на iPhone — как управлять доступом приложений
Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple с выходом iOS 17 добавила более детальный контроль над доступом к фототеке — теперь можно четко определять, какие именно программы и какие снимки они видят. Впоследствии настройки стали еще прозрачнее, поэтому управлять доступом к фото можно точнее и безопаснее.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Как выбрать уровень доступа для каждого приложения

Не все знают, что когда приложению открывают доступ к библиотеке, оно может читать и метаданные снимков. Как объясняет Apple, фото могут содержать данные о местонахождении, информацию о глубине, подписи и аудио. Если программа имеет полный доступ ко всей библиотеке, по этим данным можно примерно определить, где вы живете и бываете. Поэтому важно самостоятельно решать, какие приложения и к каким фото получают доступ — и для этого в iOS есть отдельные параметры.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Фото". Еще до входа в раздел система показывает, сколько приложений имеют тот или иной тип доступа. Внутри вы увидите список приложений и сможете задать для каждого из них нужный уровень.

Доступ может иметь один из четырех вариантов (количество опций для конкретной программы зависит от того, что запрашивает ее разработчик):

  • Нет доступа — программа не будет видеть библиотеку вообще, даже если вы попытаетесь прикрепить фото.
  • Только добавление фото — позволяет добавлять снимки в библиотеку, но не просматривать то, что уже сохранено.
  • Ограниченный доступ — вы сами выбираете конкретные снимки или альбомы, которые программа может видеть.
  • Полный доступ — программа получает доступ ко всей библиотеке; система показывает количество фото и видео, которые станут доступными.

Настроить доступ можно и в параметрах конкретной программы: "Настройки" — [название приложения] — "Фото" — там доступны те же режимы. Так вы сможете оставить полный доступ лишь тем сервисам, которым доверяете, а другим — выдать только ограниченные разрешения или вообще их отключить.

Напомним, стрелка в строке состояния iPhone появляется тогда, когда система или приложения используют службы геолокации. Ее вид может меняться в зависимости от точности определения места и разрешений, которые вы предоставили.

Также мы писали, что недостаток свободной памяти на iPhone обычно проявляется в самый ответственный момент — во время съемки или установки приложений. Впрочем, восстановить гигабайты можно без полного сброса.

Apple iPhone фото iOS функции приватность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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