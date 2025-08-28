Чому Google Chrome на Android небезпечний для приватності користувачів

Логотип браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Pexels

Найпростіший вибір не завжди найбезпечніший, коли йдеться про браузер на Android. Більшість користувачів залишають те, що було встановлено з коробки — зазвичай це Google Chrome, який, попри захисні функції на кшталт ШІ-методів виявлення загроз, збирає більше особистих даних, ніж можна очікувати.

Чому Chrome може стати проблемою для приватності

Chrome тісно пов'язаний з рекламними та аналітичними сервісами Google, тож він не лише показує вебсторінки, а й постійно спостерігає за взаємодією користувача з інтернетом. Навіть коли ви активно не переглядаєте сторінки, фонові процеси, розширення й вбудовані трекери допомагають формувати детальний профіль звичок і вподобань.

Дослідження Surfshark, компанії з фокусом на онлайн-приватності та безпеці, показало: саме Chrome виявився "найбільш ненажерливим" до даних серед популярних мобільних браузерів — від історії переглядів і збережених платежів до контактів. З огляду на те що Android у світі використовують близько чотирьох мільярдів людей, масштаб такого збору даних вражає.

Хоч браузер і здається зручним — швидке автозаповнення, персоналізовані новини, синхронізація між пристроями — за ці "перки" доводиться платити постійним трекінгом і розширенням вашого цифрового сліду.

Функції на кшталт автозаповнення, персональних рекомендацій і добірок контенту підживлюють той самий трекінговий механізм. З часом навіть дрібні дії — натискання на новинне посилання, відвідування сайту чи довший перегляд сторінки — непомітно поповнюють ваш профіль. Для тих, хто дбає про приватність, це вагома причина переглянути використання Chrome як браузера за замовчуванням.

Орієнтуйтеся на браузери з фокусом на приватності — вони обмежують збір інформації, вирізають трекери або блокують їх до завантаження. На Android ви не прив'язані до попередньо встановленого рішення: варіанти на кшталт Brave, DuckDuckGo, Firefox і Tor пропонують різні підходи, але спільну ідею — історія переглядів залишається під вашим контролем, а потік телеметрії істотно скорочується.

Нагадаємо, Google Chrome утримує беззаперечне лідерство серед браузерів і у липні знову зміцнив позиції, досягнувши 69,98% світового ринку. Тим часом Microsoft Edge втратив частку майже на півтора відсоткових пункти, опустившись до 11,8%. Така різниця демонструє, що перевага Chrome з часом лише зростає, попри агресивне просування конкурентів.

Також ми писали, що багато користувачів iPhone, яким не до вподоби Safari, обирають саме Chrome завдяки його тісній інтеграції з екосистемою Google та звичному інтерфейсу з комп'ютерів. Водночас ця зручність може обернутися втратою додаткових функцій і вищого рівня конфіденційності, які пропонують альтернативні браузери на iOS.