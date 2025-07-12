Кращі браузери для Android у 2025 році — 6 альтернатив Google Chrome

Логотип браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Chrome і далі утримує найбільшу частку ринку мобільних браузерів, проте витрати батареї та поступки в царині конфіденційності змушують дедалі більше користувачів дивитися в бік конкурентів. Існують популярні альтернативи браузера Google, кожна з яких відповідає певним потребам користувачів.

Про це пише SlashGear.

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DuckDuckGo

Колишня пошукова система 2008 року перетворилася на повноцінний браузер із більш ніж 50 млн завантажень. DuckDuckGo блокує рекламу, трекери, cookies, спрощує перегляд YouTube і показує, хто саме намагався стежити за вами. З мінусів: мало розширень і останнім часом послаблені результати пошуку, тож поки що це радше "темна конячка", ніж беззаперечний лідер.

Samsung Internet

Попередньо встановлений на сотнях мільйонів Galaxy-пристроїв, але вартий уваги й власників інших марок. Зручна нижня панель, гнучкий обвіс, темна тема, Reader Mode та Video Assistant. Secret Mode випереджає знайомий "Інкогніто" завдяки блокуванню завантажень і біометричному замку. Головні "але": синхронізація лише в екосистемі Samsung і менший каталог доповнень.

Firefox

Відкритий код, автоматичне блокування трекерів, вибір пошукової системи, переносний рядок пошуку й давнє вміння працювати з розширеннями. Firefox Sync тягне вкладки й паролі на всі ваші гаджети, а відсутність Chromium-основи додає незалежності від гігантів Big Tech. Просунутим користувачам може бракувати функцій на кшталт таб-стеку, та загалом це стабільний і "некорпоративний" варіант.

Vivaldi

Спадкоємець ідей співзасновника Opera пропонує майже безмежне налаштування інтерфейсу: власні теми, макети, Speed Dial, нотатки з синхронізацією, переклад сторінок, знімки екрана й вбудоване блокування реклами/трекерів. Немає окремого ШІ-помічника чи VPN і не претендує на рекорди швидкості, зате на планшетах розкривається повною мірою.

Brave

Створений у 2016 році співзасновником Mozilla, Brave блокує рекламу, трекери, відбиток пристрою та cookies за замовчуванням, пришвидшуючи завантаження у 3-6 разів і економлячи батарею. Особливість — система винагород BAT, що розплачується криптотокеном за перегляд добровільної реклами. Інтерфейс Chromium-типу з окремою кнопкою статис­тики конфіденційності та сімейством сервісів Brave. Частина кнопок захована глибше, але заради надприватності це невелика жертва.

Opera

Старожил вебу з аудиторією близько 350 млн користувачів і новим ШІ-помічником Aria. Легко пересунути пошуковий рядок униз, додати шпалери чи швидкі посилання. У приватності Opera робить ставку на безплатний вбудований VPN, блокувальник реклами та трекерів. Фішка My Flow синхронізує посилання й файли між пристроями без прив'язки до однієї екосистеми. Єдина ложка дьогтю — спільна з Chrome кодова база, якщо саме вона стала причиною вашого "розриву".

Нагадаємо, якщо Safari вам не до вподоби, швидше за все, ви обрали Google Chrome — він зручний, знайомий із ПК та інтегрований із сервісами Google. Проте така звичність може позбавити вас унікальних функцій і кращого захисту приватності, які пропонують альтернативні браузери для iPhone.

Також ми писали, що Microsoft переконує, що її Edge перевершує Chrome на Windows за швидкістю, енергоефективністю та блокуванням реклами. Завдяки глибокій інтеграції з системою браузер демонструє стабільнішу роботу та менше навантаження на ресурси.